Llega el frío y aumentan los incendios en casa: guía para evitarlos

El invierno, la estación más fría del año, arrancará este próximo viernes 22 de diciembre aunque parece que se ha adelantado unos días, al menos en Jerez de la Frontera, donde las temperaturas mínimas se han desplomado hasta el 1º.

El tiempo gélido dispara el consumo de radiadores, calefactores, braseros y chimeneas en los hogares y domicilios por lo que el riesgo de incendios se multiplican en esta época del año.

Por ello, tanto el servicio de emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CPBC) recuerdan extremar las precauciones para evitar este tipo de catástrofes.

Causas de los incendios domésticos

Las fuentes de calor como estufas o chimeneas, cigarrillos, cocinas, velas y aparatos eléctricos se encuentran entre las principales causas de incendio y aunque la mayoría de los siniestros se controlan o extinguen rápidamente sin causar daños, en ocasiones pueden producir daños materiales graves y víctimas mortales.

Medidas de prevención

El número de fallecidos en los meses fríos de otoño e invierno refleja todos los años que la mortalidad por incendios está muy relacionada con las bajas temperaturas y el uso de los sistemas de calefacción.

Una buena prevención te ayudará a evitar que tu hogar sea el escenario de un incendio que ponga en riesgo la vida de las personas y los enseres materiales de tu vivienda.

Es conveniente instalar detectores de humo y tener uno en cada habitación, revisarlos una vez al mes y cambiar las pilas una vez al año.

Atentos a la electricidad

Enchufes

Otra medida preventiva es el mantenimiento de enchufes e interruptores además de hacer un buen uso de ellos

Ojo a las alargaderas

No abuses de enchufes múltiples ni sobrepases la potencia permitida.

Conectores con toma de tierra

Úsalos para aquellos electrodomésticos que lo precisen (planchas o calentadores portátiles)

Apagar aparatos eléctricos

Desconecta los aparatos cuando no los uses y siempre antes de irte a dormir o salir de casa

Medidas en las instalaciones de gas

-Revisa periódicamente la instalación del gas.

-Si la calefacción desprende gases procura que el lugar esté ventilado

-Observa la llama, debe ser estable, azulada y silenciosa. En caso contrario llama al técnico.

-Se recomienda instalar detectores de monóxido de carbono en cada planta de la casa

*Si notas olor a gas o detectas una fuga, cierra inmediatamente la llave del gas, no enciendas ningún aparato eléctrico y abre las ventanas de la casa para ventilar

Calefacción

Braseros y calentadores: Procura que no estén cerca de visillos o cortinas.

Menores: Ten cuidado con los juegos de los niños en las zonas cercanas al fuego.

Mesas camillas: Vigila los braseros y estufas colocados bajo o junto a éstas.

Textiles: No cubras calefactores o estufas con ropa para su secado

Mascotas: Cuidado con las mascotas, suelen refugiarse en zonas con fuentes de calor.

10 consejos en la cocina

1. Evita la grasa acumulada en hornos, hornillas y campanas.

2. Revisa las campanas extractoras y limpia los filtros.

3. Vigila la fecha de caducidad de las conducciones de gas y el buen estado de las uniones.

4. No almacenes productos de limpieza, líquidos inflamables y bolsas de plástico cerca de fuentes de calor.

5. Revisa los cables de tus electrodomésticos.

6. No obstaculices las rejillas de ventilación.

7. Vigila los fuegos. Si te ausentas de la cocina, apágalos.

8. Nunca eches agua a una sartén o freidora incendiada. Usa mejor una tapa o un trapo húmedo.

9. Evita distracciones y olvidos. No dejes nunca comida al fuego.

10. En casa, ten a mano un extintor y conoce su manejo.

Chimeneas en casa

Cuatro normas indispensables:

1. Coloca pantallas de protección.

2. Límpialas periódicamente.

3. No las dejes encendidas por la noche.

4. Al comienzo de la temporada, comprueba que el tiro funciona correctamente y no está sucio o taponado.

Qué hacer si se declara un incendio en casa

El servicio de emergencias 112 Andalucía recomienda, ante un fuego en nuestro hogar, mantener la calma yllamar por teléfono al 112.

Si hay fuego y puedes salir, huye rápidamente y cierra todas las puertas y ventanas que puedas. Cierra la puerta de tu casa y dale la llave a los bomberos en cuanto lleguen.

Si hay humo denso, gatea manteniéndote lo más cerca del suelo. No te detengas a recoger objetos personales, ponte a salvo cuanto antes. Comprueba las puertas antes de abrirlas: revisa que no sale humo por las rendijas y que no están calientes.

Nunca utilices los ascensores. Baja por las escaleras hasta la calle siempre que no haya humo en el hueco de la escalera. En caso de que sea así, no las abras.

Qué hacer si no puedes salir de casa

Si estás atrapado durante un fuego en tu domicilio protégete del fuego cerrando todas las puertas existentes. Refúgiate en una habitación con salida a la calle para facilitar el rescate a los bomberos.

Pon ropa mojada en las rendijas de las puertas para impedir el paso del humo. Si se incendia tu ropa,no corras. Túmbate en el suelo y rueda sobre ti mismo hasta sofocar las llamas.

Si observas a alguien a quien se le ha prendido la ropa, tiéndelo en el suelo y cúbrelo con una manta o similar grande y aprieta hasta extinguir las llamas.

Si se incendia el cabello, hay que tapar la cabeza rápidamente con un trapo húmedo. Asómate al balcón o a la ventana para hacerte visible. Llama la atención con un pañuelo o ropa de color para que acudan a tu rescate.

Nunca intentes volver a entrar en la vivienda que está ardiendo bajo ningún concepto.

Otras medidas adicionales

No olvides nunca cigarrillos encendidos. No fumes en la cama. Si usas velas, utiliza soportes adecuados, apágalas antes de irte a dormir.

No dejes a los niños que jueguen con cerillas, mecheros o petardos, ni que arrojen objetos al fuego. Antes de tirar los restos de los ceniceros en la basura, asegúrate que están bien apagados.

No acumules basura, hojas secas, papeles o periódicos en ningún lugar de la casa.