Un jerez de ciencia-ficción

"Con un sorbo de jerez tengo la sensación de ser llevado lejos de los rutinarios lugares en los que me pueda encontrar en ese momento. Su sabor y aroma transporta mi espíritu no sé porqué razón...a una especie de lugar mágico: a un prado de colinas bañadas por el templado sol, con un bosquecillo cercano y un pequeño arroyo que zigzagueando llega hasta mi".

Esta frase tan sugerente, que bien puede competir con algunos momentos del famoso monólogo de Falstaff en Enrique IV, es de Isaac Asimov, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, que se puede encontrar en su relato Anticlimax (Isaac Asimov´s Treasury of Humor, 1971).

Stanley Kubrick en '2001, una odisea espacio' rinde su peculiar tributo al jerez

Desde el precursor Julio Verne, hasta el actual Ben Bova, pasando por los maestros del género como Wells, Clarke, Asimov o Bradbury, todos ponen al jerez por las nubes.

El mismo Julio Verne, en su obra De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, ya hace mención al vino jerezano cuando describe los preparativos del lanzamiento del cohete y al numeroso y variado público asistente a tan curioso acontecimiento. Habla de un combinado de moda en esa época: "Todos hablaban, peroraban, discutían, aprobaban, aplaudían, lo mismo los ricos muellemente en el sofá de los bar-rooms delante de las copas de sherry cobbler, que el batelero que se emborrachaba con su aguardiente en las temblorosas tabernas de Falls Point".

Y si de adelantados de la ciencia.ficción hablamos tenemos que traer aquí al inglés H.G.Wells. En su relato, de 1897, El hombre invisible. son inevitables las menciones al jerez.

Con el tiempo la supremacía creativa en éste género literario la van a ostentar los norteamericanos, donde la influencia de Poe se dejará sentir en autores consagrados como Ray Bradbury, o más actuales como Ben Bova.

Las referencias al jerez en la obra de Bradbury son frecuentes. El amontillado merece una atención especial en su cuento de 1953, Las doradas manzanas del Sol, donde uno de los personajes lanza esta pregunta: ¿No has pensado que sería una buena idea sentarte aquí conmigo y mis amigos a tomar una copa de jerez amontillado con nosotros?.

Incluso lo refiere de forma singular cuando describe la casa del protagonista de Fahrenheit 451: ...the rooms with glass walls and pretty colors running up and down the walls like confetti or blood or sherry or sauterne.

Por su parte, el escritor Ben Bova, en su serie Grand Tour, concede a uno de sus personajes, Dan Randolph, una relación especial con el sherry. Algo que también aparece en otros de sus libros, como en The Green Trap, publicado en el 2006: "Amontillado, lo estoy bebiendo desde que leí por primera vez a Edgar Allan Poe".

Isaac Asimovse decanta por el jerez dulce, en concreto por la marca distintiva de las bodegas Harveys. En la historia Murder at the Aba se puede leer: "Tenía un poco de jerez Bristol Cream...".

Una afición al cream que compartía en la vida real con el británico Arthur C. Clarke. tal como me confesaba el mismo Ben Bova en una reciente carta: He like the sweeter cream sherries and I favor the drier Amontillado".

En la famosa novela-guión de éste último, llevada al cine por Stanley Kubrick en 1968, 2001,una odisea espacio, rinde su peculiar tributo al vino de Jerez, del que disponen en la base lunar a donde el Dr. Heywood Floyd ha sido enviado para descubrir el misterio del monolito: Floyd se hundió en un cómodo sillón de cuero, siéndole ofrecida una copa de jerez, obsequio de los laboratorios biológicos lunares.

El jerez se bebe en otras dos de sus obras: The sands of Mars (1951), y en The View from Serendip (1977).

No hay que olvidar que este tipo de historias alcanzaron gran aceptación popular a través de series de televisión.

Una de las más famosas ha sido Star Trek. que en dos capítulos de la serie televisiva, Star Trek:The Next Generation, el jerez hace acto de presencia.

En uno de ellos, el que hace el número 25 de la cuarta temporada, y emitido el 3 de junio de 1991, titulado In Theory (En Teoría), el personaje del androide, Data, alaba el buen gusto de la oficial humana, Jenna, cuando ella elige "jerez" como aperitivo en la cita romántica que mantienen en su camarote. Le pide: "calaman sherry". Quién sabe si en ese futuro imaginario, cuando la Tierra haya colapsado, se hará necesario producir jerez en algún otro planeta del universo.

En el octavo episodio de la sexta temporada, el titulado, A Fist full of Datas (Un puñado de Datas), visto en los Estados Unidos el 9 de noviembre de 1992, el klingon Worf es transportado a un poblado del Oeste norteamericano, en 1870, donde una cantinera le ofrecerá jerez.

De reciente éxito es Westworld, serie televisiva creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy para la cadena HBO. En el capítulo dos, titulado Chesnut, podemos ver cómo el personaje de Maeve, la sofisticada madame del burdel de Sweetwater, interpretado por Thandie Newton, pide al cantinero una copa de jerez. Y a continuación especifica que sea de "buena calidad", y matiza aún más: "no de ese meado de caballo con el que restriegas tus cortinas viejas".

Finalmente, el camarero se lo sirve en una elegante copa de cristal.

Es evidente, después de esto, que en el futuro, y en algún lejano lugar del espacio, se seguirá demandado jerez, un vino que parece tener futuro, mucho futuro. Esperemos que no sea tan solo en el mundo de la ciencia-ficción.