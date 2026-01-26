Madrid Fusión, puesta de largo de Jerez como Capital Gastronómica de España 2026

Madrid Fusión, congreso gastronómico de referencia, supondrá la puesta de largo de Jerez como Capital Gastronómica de España 2026. Tras suspenderse la proclamación oficial en Fitur el señal de duelo por la tragedia de Adamuz, el encuentro madrileño que arranca hoy contará con una destacada presencia jerezana.

Así, este lunes 26, el espacio Madrid Fusión Experience acogerá, de 11:00 a 11:30 horas, la ponencia 'Jerez Capital Gastronómica 2026' que ofrecerán los dos chefs jerezanos con estrella Michelin: Juanlu Fernández, de LÚ, Cocina y Alma (dos estrellas) e Israel Ramos, de Mantúa (una estrella), en un acto que cuenta con el apoyo de la Fundación Osborne.

Juanlu Fernández también participará este lunes en la mesa redonda 'Comer sin cocinar ¿Van a desaparecer nuestras cocinas?'.

Otro estrella Michelin de la provincia, el barbateño Juan Viu -con su restaurante Mare en Cádiz capital-, hablará en el Main Auditorium de la 'Alta cocina de barrio'.

Además, los talleres del Aula Makro de esta edición se centrarán, entre otros temas, en el uso culinario del pescado, con sesiones como 'Origen y evolución de una sopa fría', con la participación del cocinero jerezano Rafa de Bedoya, que acaba de conseguir su segunda estrella Michelin en Barcelona; o el taller 'El vinagre y el vino Jerez', hilo conductor de la cocina de Mantúa, con Israel Ramos, que además de presentar su propuesta hará referencia a Jerez como Capital Gastronómica española en este año 2026.

'The Wine Edition', el programa dentro del congreso dedicado a los vinos, acogerá también presencia jerezana: Willy Pérez participa el día 27 en la mesa redonda 'El apellido Pérez en el mundo del vino: Gran Cata', presentado por Benjamín Lana y con la presencia de Sara Pérez, Raúl Pérez y Borja Pérez.

El miércoles 28 será el turno del sanluqueño Armando Guerra de La Taberna der Guerrita, que prsentará 'Tabernas tradicionales: el aperitivo español', una charla en la que intervendrán Alberto Ferándnez Bombín de Asturianos y Jesús González de Lana.

Además, ese mismo día tendrá lugar 'Jerez, donde la viña se come y se bebe', acto que será presentado por Israel Ramos y contará con la presencia de Juan Ruiz Henestrosa, sumiller y premio nacional de Gastronomía, y de José Ferrer, embajador de la Denominación de Origen Jerez.