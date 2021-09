Mamen Sánchez carga contra Irene García: "Se construye sumando, no metiendo un torpedo en la agrupación"

La alcaldesa y secretaria local del PSOE, Mamen Sánchez, cargó duramente este miércoles contra la lista que lidera Irene García en el proceso de elección iniciado por el partido para elegir a los delegados que representarán a la provincia en el próximo congreso federal que se celebrará el próximo mes en Valencia. En un acto de partido donde estuvo el número uno de la candidatura alternativa, el regidor de San Roque, Juan Carlos Ruiz-Boix, Sánchez acusó a la candidatura rival de haber lanzado “un torpedo” contra la agrupación de Jerez y negó que se le hubiera ofrecido participar en ella.

Para empezar, la primera autoridad de la ciudad aseguró que la otra lista no le ha ofrecido ningún puesto a la agrupación jerezana. Al respecto, dijo: “No he tenido invitación por parte de la otra lista, no yo, sino cualquier militante de Jerez. Nadie nos ha llamado y sí lo hizo esta lista”.

Ahora bien, poco más tarde lanzó una bomba contra la candidatura rival. Así, tras asegurar que la lista de Ruiz Boix “no ha discriminado” a ningún militante, señaló: “A mí siempre me ha costado mucho elegir en primarias, porque he tenido que elegir entre amigos, entre jefes, entre compañeros; siempre a personas que conozco y es duro porque el corazón se te parte. Pero siempre he sido sincera con quien he votado y a quien no he votado. Hemos sido capaces de entendernos sin discriminar; se construye cuando se suma, no cuando se mete un torpedo para dinamitar tu agrupación”.

No acabaron ahí los reproches en un acto en el que estuvo buena parte del gobierno local, así como otros cargos provinciales del PSOE como el subdelegado del gobierno en la provincia, José Pacheco, el secretario provincial de Juventudes Socialistas, Ángel González, o alcaldes como el de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, entre otros. Así, tras afirmar que no había sufrido “presiones” y asegurar que “nadie me ha dado ningún cargo”, Sánchez apuntó: “No voy a utilizar a los jefes de arriba porque, si los aprecias, los proteges; ellos han pasado sus primarias, defendemos a Pedro [Sánchez] y defendemos a Juan [Espadas] y ellos seguro respetan la voz de la militancia”.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix aseguró que la candidatura que encabeza es “plural y amplia” y negó que haya una ruptura en el PSOE gaditano “cuando un grupo tan mayoritario e integrador como éste queremos dar la voz a la militancia”.

En la lista que encabeza Ruiz Boix va como número dos la alcaldesa. No obstante, en ella también forma parte de la representación jerezana la ex secretaria de organización del PSOE jerezano Ainhoa Gil (ambas han mantenido importantes diferencias en los últimos años) y Eloy Moreno (de la agrupación de La Barca). En el acto, algunos de los principales cargos del partido respaldaron a la regidora como el secretario de organización, Israel Pérez, y uno de los vicesecretarios, Carlos Dorantes.

A pesar del puesto destacado de Sánchez en la lista, parte de la ejecutiva local ha anunciado que optará por apoyar a la de Irene García. Entre ellos se encuentran los otros dos vicesecretarios locales del partido (José Carlos Ramos y Abraham Granadino), además de varios integrantes del órgano rector del partido.

Así, de la candidatura de Irene García forma parte la jerezana Teresa Silva, que es secretaria de igualdad en la ejecutiva, y la alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza. Mientras, la diputada en el Congreso Eva Bravo es suplente.