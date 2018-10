Mayores en pie de guerra por la suspensión temporal de sus talleres

Los tres centros de mayores municipales de Jerez están en pie de guerra tras conocer que los talleres que se están impartiendo en estos momentos serán suspendidos temporalmente. En concreto, los afectados son los socios de San Benito, Zona Sur y El Abuelo, centros que rondan los 2.500 socios cada uno.

Tras saber que habrá un parón en la programación, desde las juntas de gobierno han acordado solicitar este miércoles una reunión con la delegada municipal de Acción Social, Carmen Collado, para que les explique qué está pasando y cuándo volverán a disfrutar de las actividades. Dependiendo de la respuesta que se les dé desde el gobierno local, los miembros de los centros no descartan tomar medidas de presión.

Según explican responsables de los centros afectados "la participación activa la cortan porque no han tenido la previsión de que cumplían los contratos de las empresas que estaban dando los talleres", critican, detallando que algunas actividades se suspenderán la próxima semana y otras antes de final de mes. "Vemos un poco absurdo que esto no haya estado previsto puesto que hemos iniciado las actividades a mediados de septiembre. Si se preveía que estos talleres no iban a estar en activo por falta de la firma de la contratación, pues lo mejor hubiese sido no iniciarlos", lamentan desde San Benito.

Carmen Collado: "No podemos acortar el procedimiento. Intentaremos mantener otras actividades"

Ante esta situación, la postura de los socios afectados "es de mosqueo e indignación ya que, además, esto ya sucedió hace dos años y vuelve a suceder". "La indignación es brutal porque otra vez hemos tropezado con la misma piedra a pesar de que se nos dijo que no volvería a suceder", recalcan.

Desde los centros afectados señalan que se deberían tomar cartas en el asunto "y formalizar un contrato provisional mientras se cierra el definitivo". Asimismo, creen que debería haberse informado a las juntas directivas con anterioridad y "haber acordado una postura conjunta entre los responsables de las distintas juntas de gobierno, en lugar de enterarnos con un cartel puesto en las puertas del centro". "No puede ser que se celebre una magnífica Semana del Mayor y ahora nos encontremos con esto", critican.

Afectados

El número de afectados varía en cada centro pero, por ejemplo, en San Benito se suspenderán temporalmente unos 30 talleres. En el caso de la zona sur serán más de una veintena de cursos los que dejarán de realizarse, afectando a unas 350 personas. "No estamos hablando de pocos afectados, sino de un volumen de personas enorme", afirman. Por todo ello, "vamos a presentar las quejas oportunas".

Desde los centros hacen hincapié en que este tipo de talleres "no están sólo para divertirse sino que son actividades muy útiles para personas que están afectadas anímicamente, que se han quedado viudas o viven solas. Es un modo de que salgan se relacionen... es vida para ellos".

El motivo

Tras ser consultada por este periódico, la delegada de Acción Social Carmen Collado reconocía este martes que desde el Ayuntamiento se han visto obligados a suspender temporalmente las actividades debido a la Ley de Contratos del Sector Público.

Respecto al problema que hubo hace dos años, la edil socialista explica que "cuando llegamos al gobierno, el contrato debía haber sido renovado en primavera y no lo hicieron, por eso tardó". Sin embargo, ahora el contratiempo ha sido la entrada en vigor recientemente de la nueva ley de contratos. "Además, este es un contrato de los más grandes, es de más de 200.000 euros al año, y al cambiar la ley ha habido que estudiarlo todo y hacerlo rigurosamente. Este contrato es de los primeros que vamos a sacar de los mayores", detalla. "Esto es lo que ha pasado y por eso hemos necesitado más tiempo", añade, recalcando que el presupuesto está disponible pero el procedimiento es el que es "y no podemos acortarlo". Aun así, "mientras tanto vamos a intentar mantener actividades de otro tipo".

Collado destaca "el enorme esfuerzo" que han estado realizando los técnicos municipales para poder sacar adelante toda la documentación. A pesar de ello, "este martes hemos visto que no vamos a llegar a final de octubre, que es lo que nos hubiese gustado para enlazar unos talleres con otros, y hemos citado a los presidentes y vicepresidentes de los centros para darles las explicaciones".