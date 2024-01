Las mejores montañas de Marruecos se ven desde Jerez

La Agrupación Fotográfica San Dionisio, en su jerezana sede de la Torre del Agua, albergará el próximo 18 de enero, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Atlantes. Montañas y pueblos. Las montañas de Marruecos y sus gentes. Miradas', por Faustino Rodríguez Quintanilla.

Una muestra que es una "visión particular de las montañas de Marruecos y sus gentes desde que comencé a descubrirlas en el lejano año de 1980", apunta el autor. "Cuando en aquella primavera nos acercamos a las montañas de Marruecos descubrí un mundo fascinante, un mundo que me cautivó como ningún otro lugar. Las regiones montañosas del Atlas y del Rif se mostraban en un estado de conservación sorprendente. Pocas carreteras asfaltadas se adentraban en este vasto mundo y no era nada fácil llegar a muchas de estas montañas. Al mismo tiempo descubrí valles que, aunque de complicado acceso, estaban densamente poblados por gentes que no habían cambiado su forma de vida desde tiempos inmemoriales. Este universo por explorar me ha llevado desde entonces a realizar cientos de viajes y expediciones por sus lugares más remotos, habiendo vivido entre las montañas y sus gentes algunos de los mejores momentos de mi existencia", relata.

El autor hace un repaso de esos paisajes y detalla que Marruecos "es un país de montañas. El Rif, esa cadena parecida a las montañas de la Penibética, corre paralela al Mediterráneo de este a oeste. Más al sur, y tras el Pasillo de Taza, encontramos las tres cadenas del Atlas que recorren perpendicularmente el país. La más al norte, la cadena del Medio Atlas, la de los grandes bosques de cedros y otras especies vegetales. En el centro, el Alto Atlas, en donde se alzan las principales alturas que sobrepasan los 4.000 metros. Y cerrando el horizonte por el sur, la cadena del Anti Atlas, haciendo de frontera con el desierto del Sáhara. Y, encerrados entre altas montañas y profundos valles toda una miríada de pueblos. Todo un descubrimiento sorprendente que me llevó a conocer formas de vidas diferentes y ancladas en el tiempo. Montañas pobladas por diferentes tribus bereberes que llegaron a estos remotos parajes hace cientos de años y que repartidos entre diferentes regiones colonizaron gran parte del montañoso territorio, levantando poblados de sobria arquitectura junto a Kasbash, ciudades fortificadas y Ksars, fortalezas vigías".

En esta exposición, Rodríguez Quintanilla recoge imágenes tomadas a lo largo de los años. Son algunas de las 'miradas' que ha venido realizando, eclipsado por la belleza de las altas cimas, de los feraces valles, de los desiertos de piedra, de sus árboles gigantes y de sus gentes. "De gentes amables y hospitalarias, de espiritualidad aferrada a la naturaleza, con los que en tantas ocasiones hemos compartido casa y campamento, pan recién horneado, té verde y aceite de olivos centenarios. Miradas hacia unas formas de vida ancladas en el tiempo, imágenes que ya forman parte de un pasado que se escapa rápido. Marruecos está cambiando mucho en los últimos años, en un rápido proceso que lo lleva hacia otro tiempo. Por ello, espero disfrutéis de estas imágenes, de un mundo que sé que se va".

Sobre el autor

Desde muy joven y, apasionado por los libros de aventuras, Faustino Rodríguez Quintanilla sintió la atracción por los espacios abiertos y las montañas. Miembro del Club Montañero Sierra del Pinar desde los 16 años, ha viajado por gran parte de las montañas de la Tierra. Viajó por vez primera a Marruecos en 1980, en una expedición para ascender al Toubkal, la máxima altura del Atlas. Su enorme afición a los viajes y a las expediciones le llevó a dedicar su vida profesional a la organización y diseño de aventuras y viajes en general, fundando en 1984 el primer Club de Viajeros de Andalucía y, posteriormente, la primera Agencia de Viajes especializada en turismo activo en Andalucía, Viajes Alventus, hoy convertida en ALVENTUS&AÑOSLUZ, en la actualidad, uno de los más importantes Tour Operadores especializados de España. Desde aquellos primeros años no ha dejado de viajar por todo Marruecos.