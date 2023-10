“En el mundo de la moda la formación te ayuda a ver nuevos horizontes”

Lo suyo con la moda ha sido llegar… ¡y besar el santo! ¿No es así?

Podría decirse que sí, aunque llevo varios años en el sector, nunca me había atrevido… y, vaya, de un día para otro me vi en Madrid con un modelo mío.

Cuéntenos su experiencia en el Concurso Nacional de Diseñadores ‘Andalucía, destino de moda’.

¡Maravillosa! Un equipo magnífico de modelos, fotógrafos, asistentes… y todos con un fin común. He de decir que me sentí muy cómoda y a gusto entre ellos.

¿Es usted muy autoexigente consigo misma a la hora de ponerse manos a la obra?

¡Muchísimo! Estudio mucho cada proyecto que me llega y le doy muchas vueltas hasta sentirme satisfecha con lo que he hecho.

¿El Concurso de Madrid la ha convencido al respecto de su valía para este oficio?

Sí, era el impulso que me hacía falta. De hecho ahora estoy en varios proyectos. He decir que he estado en Fuentepalmera (Córdoba) pues quedé finalista. Allí ha tenido lugar el pasado día 5 el VII Certamen de Jóvenes Diseñadores y he obtenido el segundo premio.

¿Ha rescatado diseños que tuviese guardados y elaborados con anterioridad?

Alguna idea quizás… que en un momento esbozas y ahora llegan a ver la luz.

¿Qué requisitos se precisan, según su parecer, para ser una notable diseñadora de moda?

No parar, no estancarse… estar siempre en movimiento, aprendiendo de cada segundo y de todo lo que nos rodea.

¿Cuál es el público objetivo de sus diseños?

Novias e invitadas, pero las flamencas me apasionan.

¿Aspira a crear su propia marca en el diseño?

Si, a largo plazo…. Pero sí.

¿Qué importancia otorga a un buen plan de comunicación para que su trabajo sea suficientemente conocido?

Esencial, hay que trabajar constantemente para que todo el trabajo llegue al público deseado.

¿Qué requisitos ambientales necesita para trabajar: silencio, música, estar sola o acompañada, una hora determinada del día…?

Sola, relajada y centrada en lo que voy a hacer, y siempre con música de fondo.

Compagina en la actualidad el diseño con su compromiso laboral en la empresa ‘Trapos’… ¿Cómo se organiza?

Sí, llevo casi 10 años trabajando con Trapo’s de los que aprendo cada día y tengo en mi mano todas las novedades textiles que salen a mercado. Hago esto en las mañanas y en las tardes me hago cargo de mi “taller”. Todo es cuestión de organizarse.

¿Qué tipo de traje de flamenca se llevará -será tendencia- en la próxima Feria del Caballo?

Bajo mi punto de vista los trajes que se llevarán este año serán con grandes volúmenes en los volantes de faldas amplias, aunque no se dejará los vestidos ajustados de lado ya que siempre serán tendencia.

¿Cuáles son las prendas más fáciles y por el contrario más difíciles de coser?

Creo que no hay difícil ni fácil, sino que te gusten más o menos a la hora de coser por formas o tejidos.

¿Por qué persiste en el mundo de la moda la tiranía de la delgadez y de las tallas pequeñas?

Eso está muy arraigado, aunque poco a poco van cambiando... Muy despacio (para mi gusto). Creo que todos deberíamos de poner nuestro grano de arena en este tema ya que sigue existiendo grandes problemas en la sociedad y en el mundo de la moda, con modelos excesivamente delgadas... Y eso no siempre es bello.

La enseñanza en materia de moda ha llegado ya a niveles universitarios. Esto es buena señal, ¿no le parece?

¡Por supuesto! No puedo decir lo contrario ya que yo vengo de las Escuelas de Artes donde se imparten. La formación siempre es buena, te ayuda a ver otros horizontes y ampliar conocimientos en diferentes materias relacionadas con la moda. Me reafirmo: la formación siempre es buena.

¿Qué modistas son sus referentes?

Mis referentes...Chanel y Balenciaga, clásicos que jamás pasarán de moda...Y en el mundo del flamenco Pedro Béjar, Vicky Martín Berrocal, Rocío Peralta y Juana Martin.

¿Qué desea añadir?

Poco más. Agradecerte la oportunidad que me brindas, y que espero que todo el trabajo que estoy realizando sea del agrado de todos.