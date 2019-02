"Ahora atendemos a más personas con adicciones que en los años 90"

El presidente provincial y nacional de Proyecto Hombre, Luis Bononato, ha recibido este miércoles el II Premio de Andalucía de Jerez durante un acto celebrado en los Claustros de Santo Domingo, donde se dieron cita la familia y amigos del premiado, miembros de la corporación municipal, autoridades y representantes de todos los ámbitos de la sociedad jerezana.

Bononato, que ha recogido la distinción de manos de la alcaldesa Mamen Sánchez, ha agradecido el premio y subrayado que es "una oportunidad para visibilizar el problema de la droga y otras adicciones, para recordar que, en contra de lo que pueda parecer, ahora se atiende a más personas que en los años 90 en los centros de tratamiento, con un perfil diferente y una nueva realidad: menores, mujeres, o adultos con problemas siquiátricos".

Agregó que "los que me conocéis sabéis que no me siento muy a gusto en esto de los reconocimientos, pero pienso en las personas que luchan día a día para sentirse libres de la drogas, en sus familias que tanto sufren, en las personas que trabajan en Proyecto Hombre, en los voluntarios, y ellos sin duda se merecen este reconocimiento".

El acto comenzó con la interpretación por parte del cuarteto de la Orquesta Álvarez Beigbeder del Himno de Andalucía, y seguidamente el teniente de alcaldesa Francisco Camas dio lectura al acta de la junta de gobierno local que aprobó este reconocimiento en base fundamentalmente a la trayectoria y compromiso social del premiado en la lucha para la prevención de las drogodependencias.

Miguel Ángel García Luque, presidente de la Asociación de Amigos de Proyecto Hombre, y amigo de Bononato desde hace cinco décadas, expuso los méritos del premiado en un discurso plagado de anécdotas y recuerdos, en el que se remontó a la niñez compartida, el referente continuo al Movimiento Scout en sus vidas y el transcurso de los años que llevó a su amigo Luis a implicarse en la puesta en marcha en Jerez de Proyecto Hombre. De esto hace ya 28 años, cuando desde su voluntariado en la asociación Cometa convivió con el sufrimiento de las madres que luchaban contra la drogadicción de sus hijos, sin encontrar en aquel momento soluciones.

García Luque señaló que "muchos hicimos la promesa scout, pero Luis sí la está cumpliendo porque no es que haga cada día una buena acción, es que toda su vida está intentando que sea una buena acción. Su vida se ha convertido en un compromiso permanente. Luis es digno de confianza, es leal, es útil y ayuda a los demás, es hermano de todos, es respetuoso y siempre termina lo que empieza".

La alcaldesa Mamen Sánchez cerró el acto con palabras dirigidas al premiado, destacando que "ha traspasado fronteras, porque su encomiable labor es aplaudida dentro y fuera de nuestro país. Gracias por tu dedicación y entrega sin límites a todo el que necesita ayuda, por mantenerte fiel a tus cimientos solidarios, aún sacrificando esa gran vocación que era la Medicina y gracias por tu humanidad".

Nacido en Jerez en 1960, Luis Bononato es licenciado en Medicina, especialista en adicciones y formación en terapia familiar y desde los siete años ha pertenecido al Movimiento Scout Católico, a través del Grupo Scouts La Salle de Jerez.

En 1988, después de terminar la carrera, se inicia como voluntario en la asociación Cometa, que reunía a familiares de drogodependientes y comienza a trabajar con ellos. Luis, motivado por los retos porque forma parte de su naturaleza el intentar dar respuesta, iría entonces a San Sebastián y conocería el programa Proyecto Hombre. Fue el germen de Proyecto Hombre en Jerez, que cumple en 2019, 28 años.

Es director-presidente de Proyecto Hombre a nivel provincial desde 1991 y ha sido el primer presidente de la Asociación Andaluza de Proyecto Hombre, además de presidente de la comisión de voluntariado durante varios años.

A nivel nacional también ha ocupado los cargos de vicepresidente de la Asociación Proyecto Hombre y de las comisiones médica, de formación y del voluntariado. Ha escrito artículos en diversas revistas e impartido conferencias en distintos puntos de la geografía española, además de en Italia, Portugal, Ecuador, Argentina, Perú y Brasil, sobre temas relacionados con la salud, las adicciones, prevención y tratamiento, y el voluntariado.