El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dar la razón al Consorcio de la Zona Franca en la disputa que mantenía con el Ayuntamiento de Jerez por la paralización las obras del polígono El Portal, iniciadas en marzo de 2015. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el Consistorio jerezano. Tras conocerse la sentencia, el Ayuntamiento de Jerez ya ha anunciado que “recurrirá el último pronunciamiento judicial” y ha defendido su actuación frente a las “oscuras maniobras urbanísticas del PP que estarían en el origen de esta situación".

Hay que recordar que las obras, que contaban con fondos europeos y municipales, quedaron paralizadas tras alegar la empresa constructora defectos en el proyecto que había sido realizado desde el Ayuntamiento. La falta de acuerdo entre ambas administraciones (inicialmente gobernadas por el PP, hasta que el PSOE ganó en Jerez) provocó que se superasen los 8 meses máximos establecidos para llevar a cabo el proyecto sin que la obra estuviese lista. Lo que provocó la pérdidas de los fondos europeos.

En este sentido, el gobierno municipal ha lamentado que “el PP intente descargar su responsabilidad en el litigio ocasionado por la paralización de las obras de reurbanización del Polígono El Portal” y ha manifestado que “Saldaña debería avergonzarse. La pésima gestión del PP nos dejó sin las obras del polígono El Portal y sin el millón de euros que el Ayuntamiento adelantó entonces al consorcio”.

“Es especialmente llamativo que no haya datos del procedimiento de contratación de este proyecto en el Portal de Transparencia y que el PP desembolsara al Consorcio un millón de euros en fechas próximas a la firma, antes de realizarse las obras, cuando por todos era conocida la dificultades de pago que acuciaban al Ayuntamiento”, han apuntado desde el gobierno local.

Asimismo, recuerdan que los actuales gestores de Zona Franca y del Ayuntamiento –ambas administraciones actualmente con responsables socialistas al frente– se han encontrado “una situación que generó el PP, ya que fue un convenio que se firmó cuando el PP gobernaba en Jerez y presidía el Consorcio”.

“Si hemos llegado a esta situación ha sido por la mala gestión del PP, que durante su mandato al frente del Consorcio, incumplió el convenio suscrito en la pasada legislatura con el Ayuntamiento para las obras de reurbanización del polígono El Portal, al no finalizar la ejecución de este proyecto, y menos aún en el plazo establecido en el citado acuerdo, siendo el Ayuntamiento la única parte que ha cumplido, con la aportación económica establecida -que asciende a alrededor de un millón de euros- la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Por todo ello, “lamentamos una vez más que Saldaña no defienda la actuación del Ayuntamiento y de sus técnicos en la gestión de la parte que le correspondía del convenio, porque de sobra sabe que el inicio de obras y las discrepancias técnicas sobre el proyecto tuvieron lugar durante el mandato del PP”. “El origen está en la baja temeraria que plantea la empresa contratista, que posteriormente pide un modificado de la obra superior al que permite la Ley, y que lógicamente es rechazada por los técnicos municipales, que no lo aprueban porque no lo permite la Ley”, aseguran.

“Desde aquí le pedimos a Saldaña que manifieste su respaldo a los técnicos municipales y que no anteponga sus intereses de partido y su intento de tapar ‘oscuras maniobras urbanísticas del PP’ , al respeto a las normas que han de regir la actuación de una administración pública”, añaden.

“Este gobierno, a pesar de no tener responsabilidad alguna en la situación actual, siempre ha mantenido una actitud de mano tendida hacia Zona Franca para retomar las obras, y cuando esta institución estaba gobernada por el PP, siempre mantuvimos una actitud de interlocución y colaboración que no siempre tuvo la respuesta que esperábamos de una administración como Zona Franca, en aquellos momentos”, afirman.

En la misma línea, el ejecutivo local deja claro que “nunca hemos hecho dejación de funciones al respecto, y desde principios de legislatura hemos intentado en todo momento solucionar las diferencias técnicas existentes, y procurar la culminación de las obras de urbanización”. “Sin ser responsables de haber provocado esta situación, la delegada de la Zona Franca , Victoria Rodríguez, y la alcaldesa, Mamen Sánchez, trabajan en la búsqueda de soluciones. No falta transparencia, sino que la complejidad del problema requiere la profunda búsqueda de la mejor de las soluciones”, recalcan.