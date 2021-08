El Ayuntamiento contrata a una consultora para optar a fondos europeos para el viñedo

El Ayuntamiento ha contratado a la empresa Auren Consultores para que elabore un plan de sostenibilidad y digitalización del sector vitivinícola de la campiña jerezana. El objetivo de este documento es marcar unas líneas de actuación con las que presentar proyectos a las distintas convocatorias de fondos europeos que a corto y medio plazo convocarán las administraciones públicas con cargo a las transferencias de la Unión Europea para superar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Durante una visita a Viña Bristol, perteneciente a Bodegas Estévez, la alcaldesa, Mamen Sánchez, señaló que el Ayuntamiento está trabajando con el sector en diseñar medidas que vayan encaminadas a la “repoblación y dinamización del viñedo”. El diseño de esta planificación le costará al Ayuntamiento 12.705 euros.

Según la alcaldesa, con este plan se pretende conocer las “necesidades” de los viñistas para que estas explotaciones puedan repoblarse o tener un aprovechamiento turístico. “Para todo ello se necesitan ayudas porque hoy ya no se percibe un campo sin internet o que no tenga agua”, enfatizó. No obstante, Sánchez apuntó que ya hay algo de trabajo adelantado puesto que el Consejo Regulador cuenta con un estudio sobre los pagos del Marco de Jerez. “Se sabe qué casa de viña tiene luz, agua o a la que le falta internet; todas las necesidades serán estudiadas y recogidas en el plan del viñedo”, dijo.

Por otro lado, la regidora avanzó que se pretenden acometer cursos de formación vinculados a los oficios relacionados con el viñedo y el campo. Estos se ejecutarán dentro de los fondos Eracis, la iniciativa financiada por la Junta de Andalucía para fomentar el empleo entre los habitantes de barrios desfavorecidos de la ciudad.