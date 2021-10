“Hay muy pocas voces críticas sobre la figura de Lola Flores”

El poder de atracción de Lola Flores sigue siendo, veintiséis años después de su muerte, una realidad. Es más, esa fuerza sobrenatural es capaz, como ha demostrado la recién estrenada serie de Movistar, Lola, de captar la atención de las nuevas generaciones, con un concepto social y unas formas de ver la vida muy diferentes a las de antaño.

El ejemplo es Candela López, una estudiante jerezana de 23 años que ha finalizado el doble grado de traducción y humanidades y que acaba de terminar el máster en Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico, cuyo trabajo de fin de máster se ha centrado en La Faraona.

“Conocía a Lola como lo puede conocer cualquier persona de mi edad, pero nunca me imaginé que me iba a atrapar de la manera que me ha atrapado”, asegura.

La pandemia le obligó, casualmente, a pasar de investigar la vida de la mexicana Nahui Olin, a buscar “una persona más cercana”, -comenta-, un perfil en el que encontró a Lola Flores.

Así ha nacido un trabajo especialmente interesante que se centra en el futuro Centro de Interpretación de Lola Flores. A través de él, Candela ha llevado a cabo una completa contextualización del personaje realizando un análisis desde la perspectiva de género y revisando concienzudamente su contexto histórico, de tal forma que “ahora la admiro mucho más porque he descubierto toda su vida y los obstáculos que tuvo que superar para ser quién es y como, más de veinticinco años después de su muerte, sigue siendo actual”.

Discografía, filmografía y un análisis exhaustivo sobre su figura dentro y fuera de los escenarios conforman un excelente trabajo que dibuja lo que podría ser el futuro centro de interpretación de la artista que se prevé inaugurar en la Nave del Aceite el próximo mes de mayo.

“He tenido mucha ayuda, teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia por medio y era complicado salir de casa para investigar”, apunta. De ahí que aportaciones de personas como el jerezano Manuel Romero Bejarano, Mariola Orellana, persona vinculada a la familia Flores, o de instituciones como el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco “han sido muy importantes”.

“El problema de Lola es que la documentación es muy exhausta, y tienes que seleccionar muy bien la que coges, porque la mayoría de lo que existe es en tono de alabanza, hay muy pocas voces críticas, y eso hace que en ocasiones no tengamos la visión completa de ella. También, que hay las fuentes no están bien catalogadas, de hecho, me ha costado mucho escoger las imágenes”.

Para elaborar este planteamiento de centro de interpretación, la joven estudiante ha visitado el recientemente inaugurado de Camarón de la Isla en San Fernando y el Musée de Carnavalet de París, también conocido como el Museo de la Historia de dicha ciudad.

A partir de ahí y siguiendo el proyecto elaborado por el estudio de arquitectura de Frade Arquitectos S.L., ha ideado su particular ‘universo Lola’, planteando un centro de investigación moderno, social, único e integrador. Además, propone una curiosa iniciativa que serviría para unir el futuro museo, criticado por un sector de la ciudad por haberse colocado en el barrio de San Mateo y no en San Miguel, con la casa donde nació y que produciría un interesante flujo de comunicación.