La poesía al servicio de los animales

He aprendido tanto de mi perro, que ya no sé si soy persona o perro. Yo le he enseñado a ser persona y él me ha enseñado a ser perro. El poeta Francisco González Vega recita el texto que le dedica a su perro 'Taropicolo'. Este escritor amante de los animales se encontró un día en el Gallo Azul a Fátima González, presidenta de la protectora 'No me abandones'. "Llevaba en la mano mi libro 'Barro y Poesía' para un periodista, pero de repente sentí la necesidad de dedicárselo a la protectora. Me transmitió tal sentimiento que me acerqué y le dije que le daría mis libros para donar así toda su venta", cuenta el poeta.

De esta forma improvisada nació una unión que se va a materializar el próximo sábado, 23 de febrero a las 12,30 horas, en un acto en Tienda Animal, en el que González Vega realizará un recital poético de su obra 'Barro y Poesía'. Los ejemplares estarán a la venta en el establecimiento a beneficio de 'No me abandones'.

"'Barro y Poesía' fue una obra que hice para donarla. Buena parte se destinó a La Calesa y ahora los ejemplares que tengo los dono a la protectora. No quiero dinero. Poder colaborar así con esta protectora es algo muy grande para mí. Me ha hecho mucha ilusión ayudar de esta forma, porque los animales con los ojos te hablan”, reconoce el poeta.

La presidenta de 'No me abandones' subraya que "va a ser un acto muy entrañable con los perros delante. Él nos pareció tan cercano que nos dio la sensación que era una gran oportunidad llevar a nuestros perros con sus pañuelos de 'adóptame' para encontrar una oportunidad". "Que la gente colabore con la protectora de forma voluntaria es lo más, porque es darnos visibilidad. Me he empeñado en hacer posible que la protectora forma parte de la sociedad, no estamos recluidos. Todo lo que sea acercarnos a la gente y la colaboración es dar visibilidad a los que no tienen voz y son invisibles", remarca González.

Es por ello por lo que desde el colectivo tiene muy presente el mundo de la cultura. 'No me abandones' ha organizado conciertos, exposiciones y colaboraciones deportivas, como recientemente con Juan Meira, de '2plega2'. "La gente sensible por los animales suelen ser personas interesadas en la cultura", declara la presidenta.

Lo que se recaude con la venta de 'Barro y Poesía' se va a destinar a la compra de 'Scalibor', unos collares que protegen durante unos meses a los perros de la Leishmaniosis. "Tenemos una necesidad básica para evitar la enfermedad de la Leishmaniosis: necesitamos 'Scalibor'. La Leishmania es una enfermedad terrible, su tratamiento es muy costoso y nosotros tenemos 112 perros. Los voluntarios compramos al menos para los 20 que tenemos ya con Leishmania, pero al resto hay que protegerlos. Lo necesitamos ya porque es la época y el dinero que se recaude irá a estos collares y a medicamentos especiales", informa la presidenta.

En este evento benéfico también participa el cantaor Juan de Márquez, "un poeta del cante", que va a cantar cuatro fandangos entre la lectura de los poemas. "Esto es colaborar con el alma de los animales y de la naturaleza", subraya de Márquez.

Además, colaboran en el acto el guitarrista Marco 'El curandero' y se servirá un jerez de honor y productos artesanos gracias a Tienda Animal y Bonilla.