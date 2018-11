"Será precario, pero hay quien duerme en la calle"

La mañana del pasado domingo la vida de Iván Cano y de su mujer Ana María Garrido cambió por completo. La rotura de una tubería del Consorcio de Aguas en la carretera del Calvario -donde vive el matrimonio- inundó su vivienda en cuestión de segundos. Iván se vio obligado a partir incluso parte de la pared del bañó para que el agua acumulada tuviera una salida.

"He perdido sólo bienes materiales, no hay duda que hay personas más necesitadas que yo. Nosotros necesitamos poco", declara Iván en relación al interés que ha suscitado su historia. El matrimonio barcelonés, que llegó hace menos de medio año por un familiar que finalmente falleció, sólo pide ayuda para los electrodomésticos: "Hemos tenido que tirar todo. Yo estoy más tieso que la mojama, pero los desperfectos de la casa los iré arreglando poco a poco. Pero no tengo dinero para una lavadora, una nevera... Me da igual que sean de segunda mano, que sean viejos".

"Estamos durmiendo en casa de unos amigos pero no nos gusta molestar. Con tener la nevera y la lavadora volvemos a la casa. Es verdad que será algo precario, pero hay quien duerme en la calle y está peor que yo", subraya Iván.

El matrimonio agradece el interés del Ayuntamiento en su caso y recuerda que "ya el domingo por la noche la propia delegada -en referencia a Carmen Collado, de Acción Social- me llamó. Una mujer muy agradable. Van a mirar si pueden echarnos una mano, de hecho, ya han entrevistado a mi mujer en Asuntos Sociales".

La teniente de alcaldesa incide en que ya se está haciendo la valoración técnica para ver qué recursos se adaptan a las necesidades de Iván y Ana María. "Es una avería del Consorcio, pero mientras que se hace cargo, nosotros estamos viendo qué podemos aportar", declara Collado.

Cabe recordar que la alcaldesa, Mamen Sánchez, junto a los tenientes de alcaldesa José Antonio Díaz y Francisco Camas, se trasladaron el pasado lunes hasta la zona de la carretera del Calvario y la cañada de Miraflores para comprobar los efectos de la rotura de una tubería del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.

Durante la inspección, la alcaldesa habló con los vecinos para conocer de primera mano la situación en que se encuentra la zona y la familia afectada por la inundación de su vivienda. Les informó del dispositivo de limpieza y baldeo puesto en marcha desde Medio Ambiente y el área de Infraestructuras para la retirada de barro, enseres y escombros acumulados en este entorno como consecuencia de la rotura de esta tubería.