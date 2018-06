El presupuesto esquiva la tijera

El Ayuntamiento ya tiene aprobado el presupuesto de este año una vez recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda y realizados los cambios exigidos. La previsión contable, que ha sido calificada por el gobierno como "la más inversora de los últimos años", recoge 12,5 millones en inversiones para "crear empleo, actividad económica y mejorar los espacios". Culmina así un proceso que se inició a finales de marzo cuando la sesión plenaria dio su visto bueno inicial al documento. No obstante, este no podría entrar en vigor mientras no contara con el beneplácito del Ministerio de Hacienda por lo que en las últimas semanas se ha producido un intercambio de información entre ambas administraciones donde una ponía en duda algunas estimaciones contables y la otra trataba de justificarlas.

Al final, y aunque el gobierno se esforzó ayer en insistir en que el documento entra en vigor prácticamente "intacto" respecto a la previsión inicial, cuenta con una serie de modificaciones aunque no son de excesivo calado. No en vano, el 'problema' vendrá con el presupuesto del año próximo, si es que logra aprobarlo antes de las elecciones municipales de finales de mayo. Hacienda ha exigido un recorte en los denominados gastos de funcionamiento -son los que corresponden a gastos de personal y bienes y servicios-de 1,8 millones de euros entre este y el próximo ejercicio. El ejecutivo ha podido que la rebaja de este ejercicio sea de apenas 300.000 euros aprovechando una rebaja en el capítulo de personal ya que el concurso de méritos para algunos puestos directivos ha supuesto un gasto inferior al previsto. Los 1,5 millones restantes tendrán que recortarse en la próxima previsión contable aunque el delegado de Economía, Santiago Galván, espera poder asumirlo con créditos que queden liberados por ahorros en adjudicaciones y por sobrantes de partidas no ejecutadas en su totalidad del presupuesto municipal. Sin embargo, esta previsión no la vio tan clara la edil de Ganemos Maribel Ripalda quien advirtió de que esto condicionará sobremanera el presupuesto del año próximo. "Este marrón no puede comérselo solo el próximo gobierno. Trabajemos desde ya con consenso y con tiempo", exigió.

"Este es un presupuesto inversor, no como los que hacía el Partido Popular"

Pero esta exigencia no es la única impuesta por el Ministerio de Hacienda. También ha establecido que se declare "indisponibles" unos 295.000 euros de ingresos estimados por una mejora de la recaudación gracias al convenio suscrito recientemente con la Diputación Provincial. Y también ha demandado un cambio en el plan de ajuste que se aprobó ayer en el pleno minutos antes de la previsión contable. Así, para tratar de compensar un incremento de los gastos de personal por la contratación de personal para cubrir las bajas en los servicios sociales municipales se ha recurrido a una mejoría en los ingresos por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) gracias al incremento de las inspecciones para detectar fraudes. Como era de esperar, el presupuesto salió adelante con los votos favorables de PSOE, Ganemos e Izquierda Unida, la abstención del Partido Popular y la negativa de Ciudadanos. Las alegaciones que había presentado CSIF (exigía el cumplimiento de unos acuerdos para aumentar el pago de algunos complementos salariales comprometidos por el ejecutivo) y el Ayuntamiento de Torrecera (pedía una mayor financiación a las entidades locales autónomas) fueron rechazadas.

Durante sus intervenciones, el delegado de Economía incidió en los "12,5 millones de euros de inversión del presupuesto; lo que el PP no hacía con mayoría absoluta porque sus presupuestos eran los del ERE, los de la venta del agua y la disolución de empresas". Asimismo destacó que este es "el cuarto presupuesto que aprueba este gobierno en tres años".

Mientras Antonio Saldaña (PP) cuestionó que se aprobara el presupuesto entregándose en la misma mañana del pleno la documentación correspondiente. "Las formas es para votar no a todo", dijo. Ahora bien, justificó la abstención de su formación para "no dar la coartada al gobierno de su fracaso" y fue crítico con la gestión. Así, denunció: "Si no fuera por la Edusi (fondos europeos) y por el plan de actuación del PP no habrían hecho absolutamente nada".

Maribel Ripalda, en representación de Ganemos, destacó que el Ministerio no haya obligado a hacer mayores recortes y defendió que se aprobara el presupuesto por urgencia ya que "Jerez no puede esperar más". "Estamos ya a julio y las partidas están sin ejecutar", añadió.

Por Ciudadanos, Carlos Pérez reiteró su negativa al presupuesto por los "incumplimientos" del acuerdo suscrito con el PSOE para apoyar el de 2017, la "baja ejecución" del pasado año y la ausencia de las cuentas de 2016. Finalmente Raúl Ruiz-Berdejo (IU) apuntó: "Nos alegra que el Ministerio no haya sido tan exigentes y nos alivia que la reducción se pueda aplicar en dos ejercicios".