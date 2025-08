Polémica por la pérdida de subvenciones en Jerez: el PSOE exige la dimisión "inmediata" de Carlos Granados y Francisco Zurita

El grupo municipal socialista, a través de su portavoz José Antonio Díaz, ha exigido este martes la dimisión "inmediata" de Carlos Granados, gerente de Fundarte, y del delegado de Cultura, Francisco Zurita, "tras el escándalo de la pérdida de más de 130.000 euros en subvenciones del Ministerio de Cultura destinadas al Festival de Jerez y a la temporada lírica del Teatro Villamarta".

Díaz es tajante: “La negligencia no se puede tapar ni ocultar. No estamos ante un error administrativo menor, sino ante una omisión gravísima que pone en evidencia la dejadez e incompetencia del actual equipo de gobierno del PP”. El PSOE de Jerez considera "inaceptable" que "ni el Ayuntamiento ni Fundarte presentaran la solicitud para acceder a unas ayudas que llegan desde hace más de dos décadas y que son vitales para la programación cultural de la ciudad. ¿Dónde están las explicaciones? ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el delegado de Cultura? ¿Están de vacaciones? Este silencio administrativo e institucional solo agrava la irresponsabilidad”, ha afirmado Díaz.

Desde el PSOE se exige que se esclarezca lo sucedido "y determine quién conocía esta situación y por qué se ha ocultado a la ciudadanía". “Jerez no puede permitirse esta humillación. Han dejado escapar una ayuda imprescindible para nuestra cultura por pura incompetencia”, ha remarcado el portavoz socialista.

Asimismo, Díaz ha pedido a la alcaldesa que "asuma su responsabilidad política y comparezca públicamente para dar explicaciones a la ciudadanía". "No vamos a permitir que se siga gobernando desde el silencio, desde Madrid, el despacho o desde la playa”, ha sentenciado.

Para el PSOE de Jerez, este episodio "evidencia que el actual gobierno local del PP no está capacitado para liderar un proyecto cultural de la envergadura que requiere una candidatura como la de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031. Esto no es un error. Es un abandono. Y quien abandona Jerez no puede seguir ni un minuto más en su cargo”.