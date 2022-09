"No es lógico que para 50 metros de calle llevemos ya 5 meses de obra"

Los vecinos del casco histórico ya no pueden más. En concreto, los que viven en el entorno de la calle Juana de Dios Lacoste, Sor Ángela de la Cruz y la Plaza Belén. El motivo, las obras que se vienen realizando desde finales de abril y que a día de hoy, cinco meses después, están sin concluir. Dicha actuación forma parte del Plan Integral del Centro Histórico que afecta a las calles Santa María de Gracia, Juana de Dios Lacoste, Plaza Ponce de León y Plaza de Orbaneja y que teóricamente tienen un plazo de ejecución de 8 meses.

Sin embargo, los vecinos de esta zona no entienden cómo un tramo de calle, el que conecta Santa María de Gracia con la primera parte de Juana de Dios Lacoste y al que lo corta la calle Sor Ángela de la Cruz, "no se haya podido terminar en cinco meses".

"Es lamentable que lleve esto cortado desde finales de abril, principios de mayo. Entendemos que cuando se hace una obra, se tiene que hacer por tramos, pero aquí está todo levantado, toda la calle Juana de Dios Lacoste y la zona del Carmen. ¿No es más lógico acabar esto y luego seguir con lo otro?", aseguran algunos habitantes de esta parte de Jerez.

Los vecinos denuncian ya no sólo las dificultades que tienen para pasar "porque no hay acerado y eso que estamos hablando de 50 metros o menos", sino también la cantidad de "ratas y cucarachas que han salido este verano porque quitaron la pocetilla y no veas lo que ha salido por ahí".

También han mostrado su indignación algunos feligreses de las iglesias de la zona, y muchos que cada lunes acuden al Convento de Sor Ángela de la Cruz, la mayoría personas mayores que "han optado por no venir porque es un peligro, ya que con el estado en el que se encuentra la calle, ha habido alguna que otra caída".