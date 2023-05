Un reconocimiento "justo y merecido" a Pepe Carrión

Los Claustros de Santo Domingo se han llenado este miércoles de familiares, amigos y allegados de José Rodríguez Carrión en el nombramiento del conocido doctor e investigador como Hijo Predilecto a título póstumo. Nombres como el ganadero Álvaro Domecq, el ex presidente de la Academia San Dionisio Joaquín Ortiz Tardío, el ex director del Teatro Villamarta Francisco López, el naturalista Manuel Barcell, el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras, la directora de la Compañía de María, Elena Aguilar; el doctor Pepe Arcas, el historiador Fernando Aroca, el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco, la bailaora Angelita Gómez, el periodista Pepe Marín, el presidente de la Academia San Dionisio, Juan Salido; y el ex deán de la Catedral José Luis Repetto Betes, entre otros muchos asistentes.

Para el ex director de la Biblioteca Ramón Clavijo, este nombramiento es "muy merecido y emocionante. Conocí a Pepe hace muchísimo tiempo y tuvimos una relación corta en el tiempo, pero muy intensa. A él le debo las primeras investigaciones que yo realicé en Jerez. Por tanto, me he sentido muy emocionado al recordar aquellos viejos tiempos con un joven Pepe Rodríguez Carrión".

Fernando Aroca: "Teníamos una muy buena relación y muy cariñosa, sobre todo en la Escuela de Relaciones Laborales. Yo, como historiador, hablaba mucho con él y él conmigo. Nos pedíamos mucha opinión".

Joaquín Ortiz Tardío calificó de "justo y merecido" este nombramiento. "Él me preguntaba por la faceta de la Academia y puedo resaltar de él que era un académico ejemplar. Y en su faceta investigadora hizo un trabajo excelente. Lamentablemente, Pepe se fue pronto por sus problemas cardiacos. Siempre lo recordaré como amigo, una persona íntegra, honesta, trabajadora y entrañable".

El investigador Antonio Mariscal Trujillo recordó que antes de terminar la carrera, "Pepe y yo ya éramos amigos. Él y yo, en la casa del sacristán de la Catedral, fundamos en 1986 la tertulia 'Noches jerezanas', que duró 25 años, con la que recorrimos los lugares más emblemáticos de la ciudad, invitamos a un montón de gente importante. Siempre hemos sido amigos y hemos llevado un paralelismo en todo".

"Absolutamente, rotundamente, magníficamente realizado, con un éxito tremendo de público. Desde aquí, mi abrazo", dijo sobre el acto Pepe Marín.

"Sin lugar a dudas. Un acto muy merecido. A Pepe lo puede definir una palabra, la honradez. Ha sido un hombre extraordinario", apuntó Pepe Arcas.

Álvaro Domecq recordó "la fuerza" de Pepe Carrión. "Es un acto muy merecido, y el pobre no lo ha podido disfrutar. Ha sido un hombre que ha luchado mucho por todas partes. Para mí es un gran honor. Siempre lo he conocido atrayendo mucho a la gente".

El ex concejal y escritor Antonio Reyes dijo que Pepe era "una bellísima persona. Todo el que lo ha rozado lo ha tenido que querer, que es lo que nos ha pasado a todos".

Angelita Gómez después de destacar que ha sido un acto "muy merecido", dijo que es de la opinión de que "los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Una vez que se ha ido, habiendo tenido tanto tiempo haciendo tantas cosas... pero bueno. Eso es lo que tenemos, pero él estará feliz viendo que en su Jerez, como tanto lo quería, se le ha reconocido como Hijo Predilecto".