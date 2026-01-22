‘De Tapas por España’, programa de TVE, visita Jerez y Sanlúcar

‘De Tapas por España’, programa gastronómico y cultural conducido por Adrienne Chaballe, inicia las grabaciones de la tercera temporada y el tercer programa se lleva a cabo en dos localidades de la provincia: Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, dos destinos diferentes, pero con una misma pasión por el sabor.

En esta entrega, Adrienne visita algunos de los espacios más emblemáticos de ambas ciudades para descubrir la riqueza y variedad de su gastronomía. La ruta comienza por el característico tabanco El Pasaje, donde disfruta de un buen picoteo: chicharrones, carne mechá y atún ahumado, mientras disfruta de sus vinos y una pequeña actuación flamenca en directo.

Visita al Alcázar de Jerez.

Luego, se traslada al Alcázar de Jerez acompañada por el historiador y arqueólogo Laureano Aguilar, y continúa con su visita a la Catedral acompañada por Javier Jiménez López, doctor en historia, para terminar el recorrido histórico y conocer su interior.

Con Juanlu Fernández, en LÚ Cocina y Alma.

Tras finalizar la entrevista, se traslada a LÚ Cocina y Alma, restaurante que sumó una segunda Estrella Michelín en el año 2024 y donde probará algún plato propuesto por el chef Juanlu Fernández.

Con Antonio Flores en González Byass.

Adrienne no puede despedirse de Jerez sin antes visitar las Bodegas Tío Pepe, donde contará con la compañía del enólogo Antonio Flores, quien le deleitará con la historia de la bodega, así como de ese icono publicitario tan conocido de la botella de Tío Pepe.

En la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Para completar el plano cultural, contamos con una visita obligatoria a la Real Escuela de Arte Ecuestre donde nos esperan Rafael Olvera, director-gerente de la Real Escuela, y Samuel López, jinete y jefe del área de doma.

Cambiamos de ciudad y nos dirigimos a Sanlúcar donde visitaremos la Taberna Er Guerrita donde veremos cómo se elaboran esas típicas papas aliñás y las degustaremos.

Para completar el recorrido gastronómico Adrienne se dirige hacia el Mercado de Abastos de Sanlúcar, donde disfruta de las palabras del escritor José Carlos García Rodríguez, quien le guiará a lo largo de esta visita.

No encontramos mejor forma de poner el broche final a nuestro viaje, es por eso que Adrienne se dirige a Casa Bigote, lugar en él que nos despediremos de Sanlúcar probando la sopa de galera, el rape en salsa de pan frito y dónde aprenderemos como se cuece el langostino.