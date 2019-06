El técnico municipal que informó de los procedimientos de licitación así como de las propuestas de adjudicación de los tres lotes en los que se dividió la promoción de Jerez en la edición de Fitur en 2004 negó que firmara los informes en una fecha distinta a la que aparecen en ellos. Ahora bien, reconoció que no leyó con detalle los documentos que suscribió por lo que dijo tajante: "Me han podido colar un gol".

Estas declaraciones forman parte de la tercera sesión del juicio por los contratos suscritos por el Ayuntamiento con empresas de la trama Gürtel, que desde el lunes se está desarrollando en la Audiencia Nacional. En la jornada de este miércoles han declarado el ex director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) así como el ex secretario municipal y uno de los empleados de las compañías contratadas.

Si tanto el juez instructor de la causa, José de la Mata, como la Fiscalía sostienen que todos los documentos administrativos del proceso de adjudicación se elaboraron y suscribieron con posterioridad a la cita turística —que suele celebrarse a finales de enero—, el que fuera máximo responsable del desaparecido instituto municipal negó que se manipularan las fechas para que apareciera una anterior a este evento.

José Agüera apuntó que le pasaron para su firma un informe para justificar el procedimiento de urgencia del expediente y que lo suscribió ya que se lo presentaron el 8 de enero y Fitur se celebraba a finales de ese mes. Acto seguido detalló que lo rubricó tras leer únicamente la cabecera del informe aunque recuerda que lo hizo "con risa" porque no entendía porque le daban traslado de ese papel si el gobierno municipal no tenía ningún tipo de relación con él.

El acusado explicó que, al firmar la documentación, no se percató de que se iba a conceder la adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad a estas empresas de ahí que apuntara: "Me han podido colar un gol".

Relató que por entonces no era un técnico que tuviera la confianza de gobierno ya que que había sido la "mano derecha" durante los 24 años que Pedro Pacheco había sido alcalde de Jerez. De hecho aseguró que, aunque en aquel entonces seguía al frente de este instituto, le habían apartado de cualquier función ejecutiva por haber estado muy vinculado al ex regidor andalucista. Así, declaró que el PP montó en el Instituto de Promoción de la Ciudad un "mini-ayuntamiento" con "delegados políticos" por encima de él retirándole toda capacidad operativa, aunque afirmó que no se atrevieron a cesarle ya que "parte del Ayuntamiento pertenecía al partido de Pacheco".

Según la el auto de apertura del juicio oral, este ex empleado municipal emitió un informe avalando tanto el procedimiento de la contratación como las propuestas de adjudicación de los tres lotes en los que se dividió la promoción de Jerez en Fitur en fechas posteriores a las que aparecen en los documentos.

El ex secretario municipal justifica el procedimiento seguido

También declaró en la tercera sesión del juicio el por entonces secretario municipal, Manuel Báez, quien dio el visto bueno a los pliegos de condiciones de estas adjudicaciones, a las adjudicaciones y a los contratos. Tanto el juez instructor como la Fiscalía sostienen que todos estos documentos se elaboraron con posterioridad a la Feria de Turismo aunque falsificando las fechas.

El ex alto funcionario del Ayuntamiento jerezano, que solo respondió a las preguntas de su abogado, Juan Pedro Cosano, dijo que estas contrataciones se realizaron aprovechando unas "normas especiales" que hubo en ese momento para poder participar.

Así, al ser preguntado por el procedimiento seguido, señaló que el concurso se hizo "sin publicidad" ante la "imposibilidad" de hacer un concurso público o con "carácter de urgencia" para tramitar todo el expediente de contratación. Así sostuvo que no había "días hábiles" entre la fecha del informe jurídico de la adjudicación que da inicio al procedimiento—que leyó "con verdadero interés", aseguró— y el inicio de Fitur.

Asimismo, recordó como "anecdótico" que el Ayuntamiento de Jerez consiguiese la "autorización" del consistorio de Madrid para "hacer una demostración de caballos andaluces, que necesitó no sé cuántos camiones para llenar la Plaza Mayor de arena".

En cuanto a la datación de los documentos, afirmó que, aunque "no era habitual", no existe problema alguno de que el contrato y la documentación tengan fechas diferentes si lo contratistas no se encontraban en Jerez, como ocurría en este caso. "Entre lo que se enviaba a gente que no eran de Jerez... pueden pasar meses", indicó. Finalmente, aseguró que el secretario general y el alcalde no tienen por qué plasmar su firma en el mismo momento.

El descuadre de las fechas de los documentos

En esta tercera sesión también declaró uno de los empleados de las firmas contratados quien reconoció un descuadre en las fechas de los documentos relacionados con la adjudicación de estos trabajos, aunque se escudó en que seguía las instrucciones que daban sus jefes, Pablo Crespo e Isabel Jordán, ambos procesados en esta causa.

En este sentido, aseguró que toda la plantilla elaboró la documentación sobre estos contratos, una labor que se hizo de manera "muy precipitada" aunque a él se le encomendó la labor de "perseguir las facturas", por lo que afrimó que estuvo en contacto con dos de las técnicos municipales procesadas en esta causa.

Ahora bien, negó que viera a la ex alcaldesa en las oficinas de estas empresas, tal y como afirmó Isabel Jordán el pasado martes. Este empleado ya fue condenado por otras piezas de la Gürtel a tres años y medio de prisión .

La vista oral proseguirá este jueves con las declaraciones del resto de procesados en esta causa.