La Policía "estará atenta" al posible traslado de inmigrantes ilegales a la Península por el Aeropuerto de Jerez

La Subdelegación del Gobierno en la provincia ha apuntado que el Aeropuerto de Jerez podría ser utilizado también como ruta por parte de mafias para el traslado de inmigrantes que se encuentran en las Islas Canarias a la Península.

Precisamente, este lunes se retoman las conexiones entre las Islas Canarias y Jerez, unos vuelos que quedaron suspendidos tras las restricciones de movimientos decretadas para contener la pandemia del coronavirus. A las cuatro de la tarde hora insular está previsto que despegue un avión del aeropuerto de Tenerife Norte para llegar a las siete al aeródromo jerezano.

Preguntado por este asunto, el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, no descartó que en ellos vayan “inmigrantes irregulares”, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas en otros aeropuertos. Por este motivo, aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado van a estar “muy atentas”.

Pacheco explicó que estos viajeros pueden subirse al avión y desplazarse hasta la península “libremente” ya que cuentan con un “pasaje” que han adquirido previamente. De hecho, en las últimas semanas se han detectado movimientos de este tipo en distintos vuelos procedentes de las Canarias a distintas ciudades españolas. Ahora bien, incidió en que, cuando fue detectada la entrada ilegal en el país de estos migrantes, se les sometió al protocolo sanitario realizándoles las prueba PCR y se procedió a su identificación y a tramitar la correspondiente orden de expulsión.

Eso sí, a día de hoy esta no puede ejecutarse de manera automática si España no tiene un acuerdo bilateral con sus países de origen. En cambio, estas sí pueden hacerse con estados como Marruecos o Argelia, por ejemplo. Por lo tanto, mientras se resuelve este problema burocrático, unido al cierre de fronteras por la pandemia, estos migrantes pueden moverse “con libertad” por el país, según lo apuntado por José Pacheco. Ahora bien, estos desplazamientos no están organizados por el Gobierno central sino que son los inmigrantes quienes lo organizan.

Por ello, la investigación policial se centra en identificar la validez de la documentación que llevan estas personas y en saber si estos viajes están promovidos por las mafias que los traen hasta el país, tal y como se ha detectado en algunos desplazamientos a Granada o a Valencia en las últimas semanas. De hecho, las Fuerzas de Seguridad tienen orden del Ministerio de Interior de reforzar la vigilancia en los aeródromos y controlar este tipo de vuelos.

Al respecto, el subdelegado apuntó: “Estas personas suelen ser víctimas de este tipo de mafias que trafican con ellas y son chantajeados”. “Lo que se investiga es si estos movimientos se producen porque las mafias le han prometido y le han facilitado un cayuco hasta Canarias y un billete de avión a la Península”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa, Mamen Sánchez, afirmó que no tiene conocimiento de que, en el caso de que vengan inmigrantes irregulares en estos vuelos procedente de Canarias, vayan a quedarse en la ciudad.

La conexión entre Tenerife Norte y Jerez está operada por la compañía Binter. Desde hoy y a lo largo de la segunda quincena de este mes, se comercializan dos vuelos semanales.