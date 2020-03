El sector turístico jerezano percibe ralentización en el mercado por el coronavirus

El sector turístico de Jerez vive con tranquilidad, aunque con evidente preocupación, la crisis del coronavirus desatada en la República Popular de China y que ya afecta a numerosos países en el mundo. El Clúster Turístico ‘Destino Jerez’ ha realizado en las últimas 48 horas una encuesta entre sus asociados a los cuales ha solicitado que muestren sus pareceres en torno a esta crisis, sus previsiones de negocio tras este problema sanitario, así como las consecuencias que están percibiendo en sus negocios al día de hoy.

Según el Clúster Turístico ‘Destino Jerez’ “las empresas turísticas de Jerez valoran como leve la incidencia de la llamada ‘crisis del coronavirus’ en el destino turístico y muestran confianza en que esta crisis pasará rápido y en pocas semanas el ritmo de reservas de cara al verano se incremente en todo el destino turístico”.

Las empresas turísticas locales garantizan el reembolso a los clientes

Un dato especialmente importante es que, por el momento, no se están registrando cancelaciones para el Mundial de Superbikes ni para el Gran Premio de España de Motociclismo. “Hay que reconocer, eso sí, que hay inquietud en el sector por estos dos eventos”.

La estacionalidad del coronavirus, es decir, el hecho de que deje de tener efecto en cuanto las temperaturas se incrementen en los termómetros, hace pensar que las tradicionales fiestas de primavera de la Comunidad Autónoma de Andalucía no correrán riesgo ya que cuando éstas tengan lugar la temperatura media será realmente elevada, impidiendo que un virus de la familia de la gripe se propague.

El Clúster Turístico ‘Destino Jerez’ destacó ayer a este medio que “no se están produciendo cancelaciones de cara a la próxima Semana Santa, si bien sí se está comprobando de forma fehaciente una ralentización de las reservas hoteleras”.

Es decir, a estas alturas del mes de febrero los hoteles de Jerez deberían tener muchas más habitaciones reservadas de las que tienen cerradas en la actualidad.

Según apuntó a este medio de comunicación Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico, “el destino Jerez y el de la provincia de Cádiz en general son destinos seguros y fuera de los focos de contagio por el coronavirus. Las cancelaciones anunciadas de algunos grupos en especial procedentes de Italia se consideran normales en esta situación y minoritaria por el peso del mercado italiano en el sector turístico local y provincial”. A este respecto cabe destacar que Italia jamás ha sido un buen cliente de Jerez ni de la provincia. Como es conocido, los extranjeros que más recalan en Jerez tras viajar desde sus países de origen son, eminentemente, alemanes, ingleses y franceses. A nivel nacional mandan, como es sabido, los visitantes procedentes de la comunidad autónoma de Madrid.

Tras realizar su encuesta, el Clúster Turístico que preside Antonio Mariscal destaco que “la mayoría de las empresas no contemplan planes de contingencia específicos mas allá de cambios en las estrategias comerciales a corto plazo. Enfocados en gestionar la incertidumbre con mensajes de tranquilidad y flexibilidad a los clientes”. Este mensaje viene a certificar que para el sector turístico jerezano el coronavirus no es, de momento, ni muchísimo menos un problema. Evidentemente es un problema, pero el mismo aún no se ha manifestado.

De otro lado, Antonio Mariscal destacó a este medio que “el sector está implementando políticas comerciales para contrarrestar la incertidumbre en las reservas ampliando las garantías de devolución en casos de cancelación”, es decir, el destino se sigue vendiendo pero ofertándole al comprador la posibilidad de recuperar su dinero sin problema alguna en caso de que desee cancelar su estancia.

Antes de que lleguen los meses fuertes del verano, que es cuando llegan a Jerez multitud de turistas de múltiples nacionalidades, por el momento la demanda para viajar a Jerez procede, sobre todo, de turistas nacionales, es decir, personas procedentes de otras provincias.

“La demanda turística nacional —apuntan desde el Clúster— será un año más la que mantenga la actividad turística del destino la próxima Semana Santa, la cual nuevamente vendrá atraída por las procesiones y el disfrute de las playas de Cádiz en una Semana Santa tardía que nos beneficia este año aún más”.

Desee el Clúster se destaca “la profesionalidad de nuestras empresas que están lidiando con muy buena mano frente a las noticias y el pánico creado por la ola de alarmismo que golpea la linea de flotación de un sector estratégico España y nuestra provincia de Cádiz en particular”.virus