Las ventas de vehículos aumentaron en Jerez un 23% en 2023

El sector del automóvil ha vuelto a las cifras de antes de la pandemia en este 2023. Así se desprende de los datos facilitados por Ideauto que sitúan las matriculaciones de este pasado año en 3.542, lo que supone un 23% más que en 2022 cuando se vendieron 2.879.

Tras la caída notable producida a partir de la pandemia, especialmente en 2022, cuando se registraron los peores datos desde 2013, las ventas de vehículos recobran aire, si bien es cierto que aún se encuentran todavía bastante lejos de los datos de 2019 o 2018 cuando se superaron ampliamente las cinco mil operaciones.

La progresión iniciada en el primer semestre del año, cuando se vendieron 1.658 vehículos en Jerez, algo que suponía un incremento del 26% con respecto al mismo semestre de 2022, se ha mantenido, si bien es cierto que en términos globales la recuperación está siendo algo más lenta de lo esperado por parte de los responsables del sector del automóvil.

Las cifras conseguidas en Jerez son bastante superiores a las que se han dado a nivel nacional, donde el aumento de las matriculaciones durante el pasado ejercicio ha sido del 16,7%.

Raúl Morales, de Faconauto, ha admitido que el balance "ha sido mejor de lo esperado", si bien es cierto que todavía "insuficiente al estar lejos de las cifras de prepandemia".

Desde este institución reconocen que parte de culpa de esa desaceleración recae en el contexto económico -con el incremento de los tipos de interés y del precio del dinero-, algo que "ha desmovilizado a muchas familias que no pudieron cambiar su vehículo el año pasado. Como sector, no podemos estar contentos con el resultado de las matriculaciones del año pasado, porque no hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad".

Matriculaciones por Marcas

Las ventas de vehículos por marcas en Jerez la lidera Hyundai, con un total de 301 matriculaciones durante el pasado 2023. Le siguen, aunque a una distancia curiosa, Dacia y Volkswagen, con 254 vehículos vendidos durante el año.

La cuarta marca más vendida en la ciudad ha sido Kia, con 241 coches matriculados, mientras que en la quinta posición aparece Citröen, con 237 coches.

A continuación encontramos Skoda, con 223, un poco más atrás Toyota, con 216 y casi con los mismos números, SEAT, con un total de 212 matriculaciones. Con 193 coches vendidos encontramos MG, que ha tenido una importante subida este año pasado, con 159 aparece Renault, con 144 Peugeot, y con 126 Audi.