¿Qué sabes del 'Verano de San Miguel'?

El otoño, normalmente, ya ha comenzado a dejar sus primeras lluvias y la bajada de las temperaturas es un hecho sensible cuando, de repente, el verano parece aferrarse a un último intento de no ser sobrepasado por el otoño. Es el 'Verano de San Miguel', el cual llega a finales de septiembre coincidiendo con la festividad del Arcángel. Casi siempre llega en septiembre, otras veces lo hace en la primera semana de octubre, y en contadas ocasiones simplemente no aparece.

De esta fenómeno meteorológico se sabe que viene a durar una semana aproximadamente así como que en otras zonas de España es conocido como el 'Veranillo del Membrillo' pues es justamente en esta época cuando este fruto es cosechado.

Este año, a la vista está, el 'Verano de San Miguel' se hace presente en Jerez con unas temperaturas que, según la Aemet, rondarán por encima de los 30 grados de máxima. Las mañanas seguirán siendo frescas, más acordes al otoño recién estrenado que las horas centrales del mediodía que parecen más cercanas al verano. No en vano para este miércoles se esperan temperaturas máximas de 34 grados, nada más y nada menos. La situación se mantendrá estable hasta el domingo cuando un día nublado y posiblemente lluvioso implante 25 grados en los termómetros.

Como sucede siempre, tras esta despedida del verano las temperaturas comenzarán a bajar, implantándose en el margen de los 20-25 grados, con lo cual la sensación térmica de bajada de temperaturas será más acentuada.

Cabe destacar que en otras zonas de España es conocido como el Verano de los Arcángeles, cuya onomástica se celebra también el 29 de septiembre, así como que, aunque con menos frecuencia, el 11 de noviembre se vive otro coletazo lejano del verano, llamado Verano de San Martín.