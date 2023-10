Vox: "Las energías renovables están comiéndole terreno a los viñedos"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado que las instalaciones de energías renovables “están comiéndole terreno a los viñedos”, un fenómeno al que achacó a las “consecuencias de esas leyes y de esas directivas que se están aprobando en el Parlamento Europeo como es el caso de la Ley de Restauración de la Naturaleza o la Directiva Red III”.

Según Gavira, “el desarrollo de las energías renovables difícilmente va a poder crear la riqueza y el empleo que crea el vino de Jerez en toda la provincia de Cádiz”. Estas declaraciones fueron realizadas durante una visita a la ciudad donde se reunió con los concejales jerezanos de Vox, Antonio Fernández e Ignacio Soto, y en los que estuvo acompañado por el parlamentario andaluz de esta formación por Cádiz, José María Ortells.

En este sentido, Gavira señaló que hay una “contradicción” entre “las noticias con las que nos están llenando los medios de comunicación es que no hay agua, que hay sequía” y que “el precio del recibo del agua se va a incrementar”, mientras que, por otro lado, “están fomentando la energía del hidrógeno verde para la que hace falta agua”. “Si no hay agua, no hay hidrógeno verde”, subraya.

Por ello, aseguró que su partido está de acuerdo “en tener unas energías diferentes que nos hagan tener los suministros eléctricos y del gas más baratos a final de mes, pero a costa de qué”.