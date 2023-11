Ducati y los Reyes Magos

Tradiciones bien arraigadas establecen que, desde hace 2023 años, los Reyes Magos vienen de Oriente con sus camellos y presentes. Pero ahora está abriéndose paso una nueva corriente de opinión entre los pilotos de MotoGP, defensores teóricos de que la cartas a sus Majestades no deben enviarse al lejano oeste asiático, sino a Occidente, más concretamente a Italia y, para más señas, al barrio industrial de Borgo Panigale, ubicado en la población de Bolonia. Es ahí donde se fabrican las mágicas y deslumbrantes Ducati, que han atraído al mismísimo octacampeón Marc Márquez, hasta tal punto que abandonará Honda para fichar por la marca italiana, tras once años siéndole fiel a la firma de Japón. Además del genial piloto español, hay otros campeones que también sueñan con estas monturas que arrasan en el Mundial de Motociclismo. Por algo será.

Toda magia tiene un origen y una explicación. Desde el año 2002, en que nace la categoría reina de MotoGP y Ducati se integra al Campeonato del Mundo, los fabricantes de motos rojas debieron esperar cinco años hasta lograr en 2007 su primer título con el superdotado Casey Stoner y, para repetir corona, tuvieron que pasar otros ¡tres lustros! Eso sí, desde 2022 las mágicas Ducati están eclipsando al resto de marcas, principalmente a las japonesas que monopolizaban la máxima cilindrada. Ahora la firma boloñesa lleva la voz cantante en el Mundial y los del imperio del sol naciente no levantan cabeza. Tanto es así que el año pasado, con Pecco Bagnaia como piloto, los transalpinos reverdecieron laureles tras 15 años sin ser campeones, pasando de las 71 victorias en grandes premios que tenían hasta ese 2022, a los 87 triunfos que han alcanzado en este mágico 2023 (sumando 16 primeros puestos). A ellos también ha contribuido el español Jorge Martin, que junto al propio Bagnaia lucharán en Valencia por ser quien le dé el tercer título histórico y consecutivo a Ducati. A modo comparativo, en estas 22 temporadas que la categoría de MotoGP lleva activa, Honda ha atesorado 10 títulos y 157 victorias. A su zaga encontramos a Yamaha, ganadora de 8 títulos y 125 grandes premios, siendo tercera Ducati en el escalafón (con los números antes expuestos), mientras que Suzuki logró la corona gracias a Joan Mir en el peculiar 2020 de la pandemia, abandonando el Mundial en 2022 con sólo 8 victorias en grandes premios. Le siguen KTM con 5 y Aprilia cierra el palmarés con 2, logradas todas en este 2023.

Pero, ¿quién es el Rey Mago de Ducati? Si a Marc Márquez se le reconoce como el mejor piloto en la historia del Mundial de MotoGP, Gigi Dall’Igna, ingeniero jefe de la marca italiana, ha hecho méritos sobrados para ser considerado como el mejor técnico de la categoría reina. No en vano, es el único que ha conquistado los títulos de todas las cilindradas, no hay nadie a su altura, ni nadie que le tosa. Formado en la Universidad de Padovade, el prestigioso ingeniero está al frente del departamento de carreras de Ducati, como responsable de la vertiginosa evolución tecnológica que MotoGP ha venido experimentado en los últimos años. Gigi y su inconfundible perilla blanquecina llegaron a la marca de Borgo Panigale en 2013, tras dejar a su marca de toda la vida, Aprilia, que retirada del Mundial en 2004 ya no le ofrecía la posibilidad de luchar por la corona que le faltaba: la de MotoGP. Dall’Igna llegó a Ducati sumida en una terrible crisis producida por el fallido paso de Valentino Rossi por la fábrica de Bolonia. Pragmático donde los haya, desde su aterrizaje en esta escudería propiedad del Grupo alemán Volkswagen Audi, Gigi tardó necesitó nueve años para alcanzar su objetivo en 2022, repitiéndolo en 2023 de forma abrumadora, arrasando, no dejando ni migajas a los adversarios. “Cuando no se obtienen los resultados esperados no tiene sentido perder el tiempo en lamentaciones o recriminándonos. Se ha perdido y punto. Lo que hay que hacer es analizar los porqués y poner en marcha las soluciones”, afirma Dall’Igna.

La fama del jefe de Ducati Corse llega más allá del lejano Oriente. En una reciente entrevista concedida a la revista británica Motorcycle News, Gigi ha reconocido que Honda se habría interesado por sus servicios, argumentando que esa oferta supuso "un desafío interesante e importante, pero lo lógico era continuar aquí después del trabajo tan duro que se ha hecho. Tengo el mayor respeto por Honda, me sentí muy halagado por su interés” y añade: “Podría haber optado por otro desafío y haberme ido, pero me encuentro bien en Ducati. Se ha trabajado muy duro para que sea la moto de referencia para todos, así que irme en este momento no habría sido lógico. He luchado mucho durante estos años. Ahora que estamos recogiendo los frutos, me parecía estúpido marcharme. Tengo un grupo fantástico, tanto técnicamente como en cuanto a pilotos -Bagnaia y Martín, entre otros, ejemplifican la excelencia de las motos-. Quiero volver a ganar, no me gusta acabar segundo, me pone físicamente enfermo. Ducati es el mejor sitio para estar ahora mismo”. Fiel a su pragmatismo, Dall’Igna tampoco esquiva pronunciarse sobre el fichaje de Marc Márquez por su marca y, más concretamente, acerca de los rumores de que el octacampeón se habría quedado en Honda si el propio Gigi hubiera aceptado la propuesta del fabricante japonés: "Eso hay que preguntárselo a él, supongo que sí. Sólo él puede responderlo”.

Abundando en el fichaje del octacampeón mundial, Dall’Igna se manifiesta con meridiana claridad: "La llegada de Marc Márquez es una operación hecha por el equipo Gresini, hay que decirles bravo porque era una situación complicada. Que un ocho veces campeón del mundo quiera correr con Ducati es algo que nos enorgullece y nos hace mucha ilusión”. Aún así, el famoso ingeniero italiano recalca: "No fue una decisión de Ducati, sino de nuestro equipo, que hizo bien su trabajo y se llevó a un piloto que es extremadamente fuerte. Estoy contento por ello” y aclara: "Márquez es un piloto que ha ganado tanto. Es uno de los más importantes de la historia, y no creo que nadie pueda decir nada al respecto. Sólo un tonto no quiere a Márquez. Siempre ha sido uno de los objetivos a lo largo de los años, no encontrábamos la oportunidad de trabajar con él. Sucedió casi por casualidad y lo aceptaremos de buen grado. Intentaremos no arruinar el equilibrio que se ha creado a lo largo de los años, haciendo que el clima sea tranquilo para todos”. Sobre esa posibilidad de que Marc Márquez afecte al ‘armonía’ actual de los pilotos Ducati, el técnico italiano también se muestra rotundo: "El riesgo está ahí, Marc es un piloto difícil de manejar, pero tenemos que ser buenos gestionando una situación así. Nos hemos hecho fuertes en las últimas temporadas, con muchos desafíos internos entre nuestros pilotos”.

Una de las dudas que se suscitan es si Márquez podrá ser con Ducati tan competitivo o más que Bagnaia, al no estar en el equipo oficial, pues en principio el español utilizará las motos que el piloto italiano deje en 2023 y no las nuevas de 2024: “Es algo que todavía debemos acordar. No sabemos si será esa moto -con la que terminarán el año Bagnaia y Bastianini en Valencia- o si será la anterior a la última evolución. Nosotros no le facilitamos a los equipos satélites motos que puedan causar problemas. Pronto definiremos la moto que llevará. Por ejemplo Bezzecchi, con una moto del año anterior, ha estado luchando esta temporada por el título, así que espero que Marc sea capaz de hacerlo también. Eso dependerá de él”. E insiste sobre el fichaje de Marc Márquez: “El mérito es del equipo Gresini, no fue mi idea. Es un equipo el que decidió hacer un trato con un piloto. Una vez que esto se aclaró, por supuesto, estoy muy contento de ver a pilotos muy rápidos en mis motos. El próximo año veremos buenas luchas, no será un Campeonato del Mundo aburrido”. Amén.

Me pregunto si con lo hiperactivo que parece ser el mago Gigi Dall’Igna, le habrá dado tiempo a diseñar en sus ratos libres las mejoras que necesitan el resto de marcas para cazar a la suya. Como eso es imposible, los pilotos que aún sueñan con ganar podrían enviar sus cartas a los Reyes Magos. Ahora bien, en lugar de pedir motos a Oriente, que lo hagan a la fábrica de Ducati en Italia…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.