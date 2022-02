Márquez estrena Honda con dos caídas

Aunque con dos caídas sin consecuencias, Marc Márquez ha vuelto a subirse a una MotoGP este sábado en los primeros test de 2022 que tienen por escenario al circuito malayo de Sepang. Estrenando una nueva Honda, que se intuye muy distinta a la anterior en potencia y seguridad, el octampeón mundial de motociclismo ha vuelto a la actividad que interrumpió en noviembre del pasado año por una lesión ocular (diplopía), surgida por un percance practicando enduro, que puso incluso en duda su continuidad deportiva.

Lejos de valorar este regreso como accidentado, Márquez hacia otra lectura: "Le pregunté al oculista si podía volver a tener ese mismo problema en el ojo si me caía en este entrenamiento. Y me dijo que las probabilidades son las mismas que si me caigo dentro de dos años. Sobre ese nervio, el doctor me dice que ese es mi punto débil, tengo huesos fuertes, porque con tantas caídas como he tenido sólo me he roto el húmero, pero esa (la del ojo) es mi debilidad".

Primeras impresiones de Márquez

Al margen de las cuestiones médicas, el genial piloto español centraba su discurso en la nueva Honda que ha tenido la oportunidad de estrenar, logrando el octavo mejor registro del día, por delante de su compañero de equipo Pol Espargaró: "Es un gran cambio. Llevo muchos años con un mismo estilo de moto y esta es distinta, pero aún debemos entender cómo sacar lo mejor de ella. Empezando por allí, llevando tanto tiempo con un mismo estilo de moto, esta es claramente distinta. Rápidamente he visto que los tiempos salen más fácil con la nueva, pero no sé por qué. Por el momento, mi punto fuerte que es en la entrada de las curvas, lo tengo que sacrificar. Y cuando no lo he hecho he perdido el tren delantero", señaló Marc Márquez.

Honda está dando mucho que hablar, ya que el gigante japonés presenta en Malasia una RC213V de aspecto muy diferente para 2022, con una máquina actualizada en Sepang respecto a lo que se vio en los test de Jerez.

Aprilia Racing pisa fuerte

Por otro lado, estos entrenamientos de pretemporada no han podido empezar mejor para Aprilia Racing, ya que el registro de 1:58.371 de Aleix Espargaró ha otorgado al español el primer tiempo en la primera jornada del test oficial, mientras que su compañero de equipo, Maverick Viñales, se ha hecho con el segundo puesto a tan solo 13 milésimas de su compatriota. Por su parte, Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) ha sido el tercero más rápido en la primera jornada de trabajo en Malasia, en la que se han detectado muchas piezas actualizadas.

Mientras, Mir, por su parte, se unió a Rins en el top 5 durante buena parte de la jornada, antes de que el campeón de 2020 cayera a la séptima posición en la tabla de tiempos. Con Suzuki buscando un poco más de potencia en su GSX-RR, el nuevo motor ya ha sido sometido a numerosas pruebas y ese trabajo continuó mientras la fábrica de Hamamatsu busca ganar potencia.

Jornada discreta para Ducati

En Ducati, la jornada fue más discreta en la tabla de tiempos para algunos de los pilotos más consolidados. La máquina más rápida de Borgo Panigale fue la de Bastianini, que se ha adaptado en su paso al Gresini Racing y a la GP21. 'La Bestia' se afianzó en la segunda posición durante gran parte del día con un 1:58.638. Con ese tiempo se colocó cuarto al final de la jornada, con Johann Zarco (Pramac Racing) como compañía cercana en la tabla en quinta posición.

La siguiente Ducati en la tabla de tiempos vino por una impresionante actuación de Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) al cerrar el Top 10. Para los que probaron más, la atención se centró en el motor y en las interesantes evoluciones de los escapes que ha producido la fábrica de Borgo Panigale. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y su compañero Jack Miller llevaron el nuevo escape trasero en ambas máquinas, al igual que Zarco. El piloto del Pramac Racing Jorge Martín también tenía uno para probar y finalizó 17º.

Yamaha y su nuevo motor

El mayor punto de interés de la Yamaha YZR-M1 2022 es el motor. Por lo demás, hay múltiples actualizaciones externas y una nueva aerodinámica delantera, similar a la que se ha visto en las Aprilia, mientras que Yamaha también ha estado probando un conjunto adicional de alas que se asientan más abajo en los carenados laterales.

El actual campeón del mundo, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), fue el piloto líder de la marca en el primer día con un 1:59.002. El campeón francés se quedó a 6 décimas del crono de Aleix Espargaró. El piloto de pruebas Cal Crutchlow volvió a pista y completó 47 vueltas, con un mejor tiempo de 1:59.558 que situó al británico 11º, a las puertas del Top 10. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha y Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF), ambos con sus YZR-M1 2022, no pudieron bajar del 1:59, mientras que el rookie Darryn Binder (WithU Yamaha) marcó un mejor tiempo de 2:00.818, acumulando otras valiosas 45 vueltas.

Red Bull KTM

Brad Binder lideró las filas del Red Bull KTM Factory Racing en el primer día. El sudafricano terminó 14º, con su compañero de equipo, Miguel Oliveira, 16º, ambos en 1:59. Al margen de las novedades técnicas -y la llegada del nuevo Team Manager del Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti- también hay una dupla totalmente nueva en el Tech3 KTM Factory Racing. Y la KTM más rápida del primer día fue, de hecho, la rookie del Tech3 Raúl Fernández. El español marcó un 1:59.682 para terminar el día 13º, justo por delante de Binder. Su compañero y actual campeón del mundo de Moto2, Remy Gardner, estuvo luchando con las molestias propias de la reciente operación de muñeca y marcó un 2:00.470 completando 60 vueltas.

La segunda y última jornada del Test Oficial de Sepang tendrá lugar este domingo.

El Top 10 de la jornada en Malasia

Aleix Espargaró (Aprilia Racing) 1:58.371 2

Maverick Viñales (Aprilia Racing) +0.013 3

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) +0.100 4

Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) +0.267 5

Johann Zarco (Pramac Racing) +0.575 6

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) +0.631 7

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) +0.696 8

Marc Márquez (Repsol Honda Team) +0.916 9

Pol Espargaró (Repsol Honda Team) +0.982 10

Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) +1.097