El Circuito de Jerez afronta el nuevo siglo con aires renovados. La nueva categoría de MotoGP obliga a llevar a cabo una reforma que en el caso de Jerez va un poco más allá. El trazado gana en zonas de escapatoria, seguridad y, sobre todo, se moderniza con la remodelación y ampliación de los boxes, un nuevo edificio y el impresionante ‘ovni’ que sustituye al viejo arco en la línea de meta.

2001 Adiós a las 500

El cambio de década y de siglo trajo consigo la era de Valentino Rossi, ganador de siete mundiales (cinco de ellos consecutivos) en el período 2001-2009, los tres primeros con Honda y los siguientes con Yamaha. El italiano ya se había hecho con los cetros de 125 y 250cc con anterioridad y afrontaba el año tras quedar subcampeón en 2000. Rossi conseguía en Jerez la primera de sus tres victorias consecutivas en el Circuito, en la última carrera de 500cc, y la tercera contando las de 1997 (125) y 1999 (250). Álex Crivillé, con un tercer puesto, subía por última vez al podio de Jerez. El malogrado Daijiro Kato (250) y el también japonés Azuma (125) se imponían en las otras carreras.

2002 Retirada de Crivi y triunfo de Fonsi Nieto

El 2002 fue el año del salto a las nuevas MotoGP, motos de 990cc de 4 tiempos más dóciles a la hora de manejarlas que las antiguas 500cc, que tenían fama de indomables. El sábado, Álex Crivillé anunciaba lo que era un secreto a voces, su retirada de la competición. Eligió el escenario donde cosechó sus mejores éxitos. Rossi repitió triunfo en la nueva categoría, aunque el protagonismo español lo ponía Fonsi Nieto en 250cc, con una remontada desde la quinta a la primera plaza para incendiar el trazado jerezano. Hacía la friolera de 13 años del último podio español en la categoría intermedia (Pons en 1989) y por primera vez un Nieto subía al cajón jerezano. Para completar la fiesta, Emilio Alzamora acababa tercero. También debutaba un imberbe llamado Jorge Lorenzo.

2003 Triunfo de Toni Elías

El único podio español en Jerez fue para Toni Elías, ganador en la carrera de 250cc por delante de Roberto Rolfo, que repetía puesto por segundo año consecutivo. Cecchinello volvía a ganar como el año anterior en el octavo de litro, mientras que Valentino Rossi seguía intratable y conseguía su tercera victoria consecutiva en la máxima cilindrada, igualando la marca de Crivillé.

2004 Monumentales atascos y Gibernau

Un antes y un después para el GP de España. La autovía era una promesa recurrente que nunca llegaba y la lluvia de ese año provocó un auténtico caos en la carretera que unía Jerez con el Circuito, hasta el punto de que muchos mecánicos alojados en la ciudad llegaron con la hora justa y una ingente cantidad de aficionados todavía no habían entrado en las instalaciones con la carrera de 250cc iniciada. Juan Álvarez, presidente de la Federación Española de Motociclismo, advirtió en Diario de Jerez de que el GP peligraba para la siguiente edición si la autovía y los accesos no estaban acabados para entonces.

Sete Gibernau conseguiría su único triunfo en Jerez, poniendo un momentáneo fin al reinado de Rossi en el Circuito. Biaggi y Alex Barros lo acompañaron en el podio. Rolfo, en dos y medio, se desquitó de sus dos segundos con la victoria y Marco Simoncelli obtenía en 125 la primera de sus dos victorias consecutivas en Jerez.

2005 Por fin la autovía; Sete y Rossi, a codazos

Una de las imágenes más recordadas del Gran Premio de España de motociclismo se produjo en 2005 en la prueba de MotoGP. Valentino Rossi y Sete Gibernau protagonizaron una gran carrera, que se llevó el italiano tras una maniobra poco deportiva echando de la pista al catalán en la última curva de la última vuelta. 2005 fue también el comienzo del idilio de Dani Pedrosa con el Circuito, que hasta entonces, y a pesar de dos títulos mundiales, no se le había dado bien. Pedrosa no se bajó del podio jerezano durante los siguientes diez años, aunque sólo sumaría dos triunfos más. Además, se acabaron los atascos gracias a la apertura de la autovía entre Jerez y el Circuito.

2006 Ducati, una y no más; Pacheco, ‘non grato’

Ducati entró en el Mundial de MotoGP en 2003 y en Jerez Troy Bayliss fue el primer piloto en poner a la marca italiana en el podio con un tercer cajón. Tres años más tarde, Loris Capirossi conseguía el único triunfo de la firma de Borno Panigale, por delante de las Honda de Pedrosa, que ese año daba el salto a MotoGP, y el malogrado Hayden. En esa carrera, Toni Elías se cayó en la primera curva llevándose por delante a Valentino Rossi. En 250cc, Jorge Lorenzo lograba el primero de sus cinco triunfos en Jerez, siendo el español con más victorias en el trazado. Álvaro Bautista también subía a lo más alto del podio en 125.

Este año se produjo un hecho insólito en la historia del Circuito. Pedro Pacheco, exalcalde de la ciudad y delegado de Urbanismo, que ya había roto el pacto con el PP uniendo fuerzas con el PSOE, no pudo accecer al podio para entregar uno de los trofeos. Un seguridad le impidió la entrada. Entre exabruptos, el exregidor mascullaba que aquello no iba a quedar así, mientras que la alcadesa Pilar Sánchez comentaba que ella no tenía nada que ver con el asunto. La animadversión entre ellos fue tanta que años después, y por otras causas, se cruzaron denuncias que, a la postre, les llevaron a pisar la cárcel.

2007 Repite Lorenzo

En MotoGP, Valentino Rossi volvía por sus fueros obteniendo un nuevo triunfo en uno de sus circuitos talismán. Dani Pedrosa de nuevo se tenía que conformar con la segunda plaza, mientras que en dos y medio Jorge Lorenzo empezaba a cimentar su segundo Mundial consecutivo. Bautista acabó segundo en esa carrera; mientras que Héctor Faubel subía al tercer cajón del podio en el octavo de litro.

2008 El rey ‘reconcilia’ a Pedrosa y Lorenzo

Por fin Dani Pedrosa, tras dos segundos puestos, pudo saborear la victoria en la máxima categoría. Se invirtieron las posiciones y en esta ocasión Rossi acabó segundo, mientras que Jorge Lorenzo debutaba en MotoGP con un tercer puesto. La imagen del Gran Premio la protagonizó el rey Juan Carlos, al mediar entre Pedrosa y Lorenzo -que no tenían relación- ‘obligándoles’ a estrechar las manos en el antepodio en una imagen que pasó a la historia. Con el tiempo, los dos pilotos españoles, aparcaron sus tensiones. Nico Terol, en 125, acabó también en el segundo cajón.

2009 Rossi-Pedrosa, duelo bajo el sol

A Pedrosa se le recordará como el campeón sin corona. El catalán, dueño de tres mundiales en las categorías menores, nunca pudo hacerse con el cetro de MotoGP. Coincidió con un Rossi muchas veces intratable y cuando no, la mala suerte se cebó con él. En 2009, el italiano volvía a devolverle la jugada ganando en Jerez y Pedrosa se tenía que conformar de nuevo con un segundo puesto. Bautista también era segundo en 250. Un jovenzuelo Marc Márquez se colaba tercero en 125, por detrás de Bradley Smith y Sergio Gadea.

2010 Primer triplete

2010 fue el año del primer triplete español en el Circuito. Tuvieron que pasar nada más y nada menos que 23 años para que la bandera española ondeara en lo más alto de cada una de las carreras. En MotoGP, Jorge Lorenzo llegó y besó el santo, con un triunfo que festejó por todo lo alto saltando al lago... del que le costó salir. Toni Elías estrenaba el palmarés de triunfos en la nueva categoría de Moto2 sustitutiva de las míticas 250. El festival español se completaba con la victoria de Pol Espargaró en 125, seguido de los también locales Nico Terol y Tito Rabat. En total, seis podios españoles.