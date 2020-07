Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha criticado las carreras ilegales que se han producido en la ciudad y que son habituales cada vez que Jerez acoge el Gran Premio de España. Ezpeleta, en declaraciones al diario deportivo AS, ha asegurado que tras ver las imágenes que han dado la vuelta a España "tuve una sensación mala porque se ve que en Jerez hubo unos locos haciendo el indio en medio de la ciudad. Eso no me gusta nada y confirma claramente el acierto de que no hayamos hecho las carreras de Jerez con público, porque la gente no se controla".

El máximo responsable del Mundial de MotoGP confía en que los rebrotes no impidan la disputa del nuevo calendario y está contento por cómo están marchando las cosas en Jerez: "Nosotros estamos contentos con las medidas de seguridad que hemos tomado. Son buenas y la gente del paddock está cumpliendo el protocolo de seguridad y estamos aquí bien. Lo que hace falta es que no nos restrinjan en algún momento o alguna cosa que nos complicase".