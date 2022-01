Marc Márquez ya lo ve más claro

A la espera de que los médicos le den el visto bueno definitivo, Marc Márquez ve ya con más claridad su regreso a la competición. El ocho veces campeón mundial de motociclismo volvió a rodar el pasado domingo en moto sobre el asfalto portugués de Portimao. Desde que venciera el Gran Premio de Emilia Romagna el 24 de octubre de 2021, el genio de Cervera no visitaba un circuito de velocidad, por lo que viajó raudo y veloz a tierras lusas para confirmar la mejoría de su diplopía (visión doble), que padece por una caída practicando enduro.

Tras haber hecho su primer entrenamiento con moto de cross el 12 de enero, Márquez subió otro peldaño completando cuatro días después un total de 65 vueltas (300 kilómetros) al trazado de Portimao con una Honda RC213V-S de 1.000 centímetros cúbicos. En el transcurso del test, Marc y su equipo pudieron evaluar más a fondo su condición actual, dando así un paso decisivo en la preparación para el Campeonato del Mundo de MotoGP 2022.

A priori, Márquez obtuvo un resultado muy satisfactorio y sus sensaciones encima de la moto fueron positivas: "Me siento muy feliz, primero por volver a subirme a una moto en la pista y también porque hemos podido confirmar las sensaciones que tuve haciendo motocross. Es una gran sensación, una sensación de alivio porque cuando he pilotado no he tenido ninguna molestia con la visión. Como hacía tiempo que no me subía a una moto, he notado que me falta un poco en algunos aspectos físicos, pero esto se debe a que no he podido tener una pretemporada habitual. Hay margen para mejorar, pero lo positivo y lo fundamental de esta prueba ha sido reconfirmar la sensación que teníamos cuando nos subimos por primera vez a la moto de motocross y disfrutar de la sensación de velocidad. He completado una intensa jornada de test con tandas largas, así que estoy muy contento con el resultado. Nos quedan dos semanas para que empiecen los test en Sepang -Malasia 5 y 6 de febrero-, así que aprovecharé para intensificar mi preparación física y entrenar en moto".

Así pues, el objetivo ahora se centra en el primer test de pretemporada con su nueva montura de MotoGP en el Circuito Internacional de Sepang a principios de febrero, para el que Márquez seguirá trabajando con la intención de seguir mejorando su forma física.