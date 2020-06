Pol Espargaró negocia con Honda para 2021

El piloto español Pol Espargaró, que acaba contrato con KTM a finales de año, está en conversaciones con Repsol Honda para una posible incorporación en 2021 a la escudería, que cuenta actualmente con los hermanos Márquez -Marc y Àlex- como pilotos principales.

Este martes, tras la publicación de un artículo en Sky Sports Italia en el que se daba por hecho la llegada del catalán a Honda, el mánager de Espargaró, Homer Bosch, aseguró que no existe ninguna oferta en firme. "Que tenemos conversaciones con Honda es correcto, pero no tenemos ningún acuerdo verbal ni escrito. Pol tiene tres opciones sobre la mesa: Honda, Ducati o seguir con KTM", explicó a TV3.

La intención de KTM, escudería con la que Espargaró está vinculado desde el año 2017, es renovar el contrato del español, que actualemente es el primer piloto del equipo.

Por su parte, el propio Espargaró explicó en unas declaraciones a Catalunya Ràdio que solo se plantea abandonar KTM si se produce un cambio a "una moto oficial y ganadora".

"No me quiero mover de donde estoy porque creo que se merecen mi respeto. Quiero algo que sea muy superior a donde estoy, sino no haré este paso", ratificó Espargaró, que hizo hincapié en que no aceptará pilotar para una escuderia satélite.

En el caso de que las negociaciones prosperen, la idea de Honda es que el campeón de Moto2 acompañe a Marc Márquez la temporada que viene, sustituyendo al joven Álex Márquez, que ni siquiera pudo debutar en MotoGP por la pandemia del COVID-19.

Según detalla Sky Sports, el pequeño de los Márquez recalaría en las filas de Team LCR, la escudería satélite de Honda dirigida por el italiano Lucio Cecchinello, en la que pilotaría una Honda oficial.