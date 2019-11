Marc Márquez acabó sexto la primera jornada del Test Oficial de MotoGP en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, en la que sufrió una caída en la curva Jorge Lorenzo, la última del trazado, que acabó con el campeón del mundo en el Hospital del Circuito con una subluxación del hombro derecho que no le impidió proseguir los entrenamientos y el programa de pruebas del Repsol Honda Team.

Marc Márquez explicaba que "el día ha ido bastante bien aparte del sustito que he tenido a mitad del día, me he caído en la última curva, una caída que no ha sido fuerte pero he llegado a la grava no bien posicionado y no creo que el hombro se haya luxado completamente pero sí me he subluxado el hombro, he ido a hacerme una radiografía por seguridad y nada, hemos visto que está todo bien, los doctores me han dado el OK y he seguido entrenando todo el día con algo de dolor pero es importante también probar todas las nuevas piezas para coger información y que de esta manera HRC continúe trabajando todo el invierno para seguir mejorando".

El campeón rodó con tres motos, una de 2019 y dos de 2020: "Ha habido tres motos en el box: la moto referencia, que es la de este año, y luego dos diferentes con el nuevo motor pero cambiando algo de chasis, diferentes chasis. Ahí es donde estamos intentando buscar algo diferente porque en circuitos donde el chasis es importante como aquí en Jerez, en las Yamaha y las Suzuki se han visto los resultados, van muy rápidas, pero también son condiciones muy especiales, hay mucho grip y pero es crítico con este frío y es ahí donde tenemos que seguir trabajando poco a poco, ir entendiendo muchas cosas. No estamos con la versión definitiva pero sí cogiendo información para seguir trabajando y a ver si en Malasia podemos dar otro pasito".

En Jerez y por primera vez, Marc compartió box en el Repsol Honda Team con su hermano Álex: "La sensación es igual que si fuese un compañero de equipo normal y corriente: cada uno está centrado en su box, está claro que lo único que compartimos es viaje porque salimos del mismo sitio y aterrizamos en el mismo sitio pero todo lo demás no. Él está centrado en su camión, en su box, yo en el mío y cada uno trabaja con su dinámica y su dirección en lo que le conviene más".

El campeón de MotoGP ya no tiene tiempo para ver rodar al campeón de Moto2: "Antes estaba siempre mirándolo de reojo porque tenía tiempo cuando yo estaba descansando pero ahora está en la misma categoría, cosa que es muy buena para él pero yo tengo que estar centrado en lo mío, cada uno trabajará su método con su equipo y luego en casa evidentemente seguimos entrenando juntos porque nos ha ido bien hasta ahora y tenemos que seguir con la misma dinámica".

Eso sí, Marc no cogió en Jerez la rueda de Álex como en Valencia pero sí que rodó detrás de Viñales, aunque dejó claro que no fue buscado: "Lo que pasó en Valencia con Álex o lo que ha pasado aquí con Maverick o con Quartararo incluso son casualidades; sales de box y te encuentras, ni es buscado ni provocado ni nada por el estilo pero siempre intentas aprovechar algo, sí que ha habido una tanda ahí con Maverick que yo iba probando una cosa muy diferente a la moto, estaba rodando lento y tampoco he podido ver mucho porque no era el objetivo de esa tanda".