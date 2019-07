Moto Club Jerezano: más que un club

El lamento es la falta de facilidades para promover actividades paralelas a las carreras "pero en Semana Santa cortas la ciudad en dos, y en Feria cortas la avenida y tanto una cosa como otra no desmerece lo que hacemos nosotros con las motos, que además es gratis y le estamos dando contenido a Jerez para que la gente se quede aquí y después nos quejamos de que se vaya la gente fuera". Antonio Moreno recuerda que "se cerró el centro de la ciudad y eso es muy difícil de recuperar, si vienes un año y no te dejan entrar te vas a otro sitio y si ahí estás bien, el año siguiente ya vas directamente allí".

Y no acaban ahí los proyectos aunque el problema es que las cosas de palacio van despacio : de cara al Gran Premio se pensó en hacer exhibiciones en la avenida como antes pero sin jaula, con gradas y pilotos profesionales "pero te topas con las licencias de Urbanismo y la seguridad", cuando "ves la organización de los Pingüinos, lo que hacen dentro del pueblo... Eso mismo se podría hacer pero aquí en Jerez , para hacer una llegada de 3.000 motos a la avenida, ves los imponderables de la Gerencia de Urbanismo y es que te vienes abajo. Teníamos la exposición de clásicas y el mercadillo motero y cortan la caravana... Si tú eres de Jerez das la vuelta pero si vienes de fuera no sabes cómo llegar al otro lado de la ciudad".

La queja: un circuito muy poco aprovechado

Entre las aspiraciones del Moto Club Jerezano figura un mayor aprovechamiento del Circuito de Jerez-Ángel Nieto para que cualquier aficionado de la provincia pueda practicar su afición favorita: para ello se necesitaría completar el trazado de velocidad con circuitos de otras especialidades aprovechando las instalaciones.

Antonio Moreno, vicepresidente de la entidad jerezana, explica que "si vas al verdadero aficionado, el que monta en moto y se va los fines de semana, de aquí se va a Campillo o Almonte. Aquí tenemos un circuito pequeñito pero parece que molesta, por el que estamos luchando y que es el del aparcamiento, donde puede haber supermotard, minimoto... Lo que sea. Aquí el que no tengo una moto de velocidad no tiene cabida y luchamos para cambiar esa situación. Se homologó el circuito de fuera, del aparcamiento, para esa oferta que falta y que hace que la gente se tenga que ir de aquí, y cuando estaba homologado sale lo del Centro de Innovación Tecnológica porque no hay otro terreno donde ponerlo... No tenemos Escuela de Pilotos, circuito de karts, de cross... que podríamos tener para el aficionado de verdad. Es de vergüenza que tengan que ir a Guadalcacín a entrenar. Y es tener voluntad, no es cuestión de dinero. Se trata de poner en valor el circuito con disciplinas como el cross, minimoto, supermotard o clásicas, que si las metes en el Circuito, de más de cuatro kilómetros, la quemas".

"¿En qué ha quedado el circuito en la curva Sito Pons, al lado de la torre?", se pregunta Moreno, que puntualiza que "hablamos de gestión, no de dinero:se pueden hacer permutas de terrenos y otras cosas, pero hace falta que haya interés, falta gente que se preocupe. Ahora el Circuito está ocupado todo el año con los alquileres y esa es una buena gestión de los administradores pero no hablamos de eso, hablamos de gestionar el Circuito".

Y para eso, "hay que ir a los sitios, ver lo que se necesita, lo que tienen allí y montarlo aquí. El ejemplo son Cataluña y Valencia, ¿por qué los pilotos salen de allí y no de aquí? Porque nosotros no tenemos ni un mísero circuito chico para los niños", apunta Antonio Rosado, presidente del Moto Club Jerezano y a la vez presidente de la Federación Unión de Motoclubes jerezanos y en del Consejo Local del Motor, espera entrar en contacto con el Ayuntamiento en breve "para poder desarrollar los temas que tenemos pendientes".