Pedro Acosta subirá a la MotoGP en Jerez

Antes de que lleguen Papá Noel o los Reyes Magos, Pedro Acosta hará realidad uno de sus sueños este fin de semana en el Circuito de Jerez, subiéndose a una MotoGP. La marca austriaca KTM, con la que compite, premiará al campeón mundial de Moto3 en 2021 y 'rookie' del año de Moto2 con poder probar su montura de la cilindrada reina este fin de semana en el trazado andaluz. El debut de esta joven estrella en la máxima categoría coincidirá con las sesiones de entrenamientos a puerta cerrada que este fabricante de Mattighofen desarrollará con el tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa, al que acompañarán otros pilotos probadores de diferentes marcas.

Rookie del año en Moto2, "he tenido altos y bajos, pero la segunda parte de la temporada ha ido mejor"

Aunque estas pruebas en suelo andaluz no se han confirmado oficialmente, Diario de Jerez ha podido averiguar que Acosta va a subirse entre el sábado y lunes próximo a la RC16 con la que Binder y Oliveira han permitido que KTM acabe subcampeona de equipos en el pasado Mundial de MotoGP. Eso sí, al margen de este ensayo puntual, el piloto de Mazarrón continuará el próximo año en Moto2, pues como ha declarado recientemente, "existió la posibilidad de dar el salto a MotoGP en 2023, pero no me sentía preparado. No merece la pena subir por subir y tirar un año de mi vida por subir a MotoGP. Creo que todo tiene su momento en la vida y el año que viene no tocaba. Necesito hacerlo bien en la categoría en la que esté antes de sentirme preparado para saltar" y reconocía que "se me propuso fichar por un equipo de MotoGP en mayo, pero yo no me sentía preparado porque llevaba cuatro ceros seguidos, no había hecho podios ni sido realmente competitivo salvo en Le Mans. A partir de ahí fue mejor con la victoria en Mugello, el sexto en Montmeló, segundo en Alemania... Menos Tailandia y Malasia, he acabado todas las carreras entre los seis primeros, así que estamos llegando al nivel que queríamos desde principio de temporada".

Pedro Acosta puso fin hace dos semanas a su primera temporada en Moto2, concluyendo en el quinto puesto de la clasificación general a 100 puntos del campeón, su compañero de marca Augusto Fernandez, que sí dará el salto a la cilindrada reina en 2023. En cualquier caso, el piloto de Murcia, que logró tres victorias en 2022, se vio afectado por una grave fractura de fémur que le impidió participar en varios grandes premios, por lo que su balance es más que positivo: "Podría haber ido mejor. He tenido altos y bajos, pero la segunda parte de la temporada ha ido mejor. De no haber sufrido esa lesión este verano practicando motocross, tendría dos ceros menos. Aunque no hubiese podido luchar por el título, de haber corrido en Assen y Silverstone posiblemente habría seguido con la carrerilla que llevaba hasta ese momento, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante y buscar soluciones de cara a 2022".

Analizando lo que más le costó en su paso de Moto3 a Moto2, Pedro Acosta ha reconocido que "además de que pesaba siete kilos menos que ahora, creo que me pasó factura toda la ambición que tenía. Llegué con ganas de comerme el mundo el primer día, pero el mundo me puso en mi sitio y me costó entender que, cuando no es tu momento, no es tu momento. Quizá habría luchado por el Mundial si en las carreras en las que hice un cero hubiese cruzado meta dentro del Top 10, algo que no era demasiado difícil".

"No debes subir a MotoGP a cualquier precio, tienes que llegar preparado"

Y de cara a 2024, el piloto murciano lo tiene claro: "Mi objetivo es luchar por el título en 2023 o hacer una temporada que me haga sentir que estoy preparado. No debes subir a MotoGP a cualquier precio, tienes que llegar preparado y estos años me los tomo a modo de preparación de cara al salto". Y en cuanto a la montura que pilotaría, Acosta es muy explícito: "A mí me gustaría subir de la mano de KTM. Al fin y al cabo, ha sido la marca que creyó en mí y me permitió pasar del Campeonato de España a Moto3 y este año a Moto2". De momento, su primera toma de contacto con MotoGP será a lomos de una KTM, cómo no, en Jerez.