Pedrosa defiende su tesis doctoral

Tras una merecida jubilación, hay quien se dedica, como mucho, a cortar ocasionalmente el césped del jardín. Pero este no ha sido el caso de Dani Pedrosa, que se retiró de la competición en noviembre de 2018 y un mes después ya estaba inmerso en el proyecto 'faraónico' de evolucionar la moto con peores resultados de MotoGP. Trabajador incansable como pocos, el tricampeón mundial y Leyenda del motociclismo dejaba atrás la todopoderosa Honda, fichando como probador de KTM, marca a la que está llevando al éxito, pues en un santiamén han pasado a ganar carreras, mostrándose regularmente competitivos. Tanto es así que el piloto español participará este 8 de agosto de 2021 como invitado en el Gran Premio de Estiria (Austria), con lo que satisface al equipo que defiende en su propio país, a la vez que investiga cómo ser aún mejor 'ingeniero', carrera en la que también va camino de 'doctorarse' con 'cum laude'.

Parece que fue ayer, pero han transcurrido 33 meses desde que el 'pequeño Samurai' disputó en Valencia su última prueba en el Mundial de Motociclismo. ¿Qué razones le mueven para volver a pista con viejos conocidos apellidados Márquez o Rossi y otros jóvenes, como el propio líder Quartararo, que han irrumpido tras su marcha? Dani, ya con 35 primaveras, lo aclara con detalle: "Hace mucho que no compito y no sé si puedo reprogramar mi cabeza haciendo clic en 'modo carrera'. Pero quiero divertirme lo máximo posible y espero que los fans aprecien este esfuerzo. Sin duda, es interesante volver a disputar una carrera porque te da una perspectiva diferente en comparación con un test normal, que es lo que vengo haciendo. Mi objetivo es intentar probar algunas cosas de la moto en situación de carrera. Quiero entender las peticiones que los pilotos pueden tener para las diferentes sesiones y características técnicas. Cuando estoy en la pista con mis rivales o compañeros y soy parte del campo de batalla, puedo sentir mejor lo que sucede. Esa es una de las razones por las que me decidí a participar. Quiero comprender mejor cómo van las carreras hoy con las nuevas tecnologías y estoy emocionado con ver de nuevo la batalla cuerpo a cuerpo. Viéndolo desde casa puedo percibir las mejoras en las motos, pero para comprenderlo mejor haremos este Gran Premio. En cuanto a mis expectativas, puede que todo encaje o puede que no, pero intentaremos disfrutar del fin de semana todo lo que podamos".

En una reciente y premonitoria entrevista concedida a El Mundo, Pedrosa aportó reveladoras señales de que volvería a competir: "Me encantan las carreras, la competición y el sabor dulce de las victorias. Tras mi último Gran Premio, sin duda hubo días en los que sentí el deseo de correr. MotoGP está en un momento de incertidumbre constante, vemos que en cada carrera puede ganar cualquiera, de la misma forma que puedes estar sufriendo en las posiciones de atrás. Así que es posible encontrarte con las dos caras de la moneda en un abrir y cerrar de ojos. Lo suyo es estar muy fino para mantener el equilibrio justo y permanecer en la cara buena de esa moneda" y destacaba que "la tarea que más me motiva ahora con KTM es ayudar a mejorar la moto y, por extensión, a sus pilotos, intentando que se sientan más cómodos y logren desenvolverse con soltura encima de nuestras monturas. También resulta edificante ver que funcionan las decisiones técnicas, tomadas a partir de los resultados en esos test que realizamos. En este punto KTM ha demostrado, con el buen pilotaje de Oliveira y Binder, que la moto es ahora bastante más competitiva y lo sabemos porque han mejorado en circuitos muy diferentes y con estilos de pilotaje distintos, que incluso ganan carreras. El interés que suscita la participación como 'wildcard', es el de medir ciertos parámetros que no se puedan ver en los test, dado que ruedo en solitario. Durante la primera fase de mi labor de pruebas con KTM, algo así no tenía sentido, porque debía centrarme en dar con la tecla. Sin embargo, ahora que empezamos a afinar detalles más precisos, es cuando puede ser interesante participar en una carrera".

También es digno de mención el balance que Pedrosa ha hecho del tiempo dedicado a sí mismo en la retirada: "No puedo afirmar que haya recuperado años de vida, pero sí es cierto que he podido recuperarme de un gran desgaste físico y mental, pues llegué a acumular casi 30 operaciones en 18 años de carreras. Esta otra cara de la competición me ha permitido mejorar algunas lesiones antiguas, en las que llegué a tener movilidad limitada". Y no menos relevante es la opinión que Dani ofrece sobre el título de MotoGP que falta en su currículum: "¿Acaso los más grandes investigadores de la historia lograron todos el Premio Nobel? Durante 18 años intensos en el Mundial logré un palmarés con números que me sitúan entre los mejores de este deporte. Esa primera casilla de MotoGP es la única que faltó y, recordando aquella época de los cuatro fantásticos, siempre me pregunto cómo hubiera cambiado mi carrera si hubiese competido al menos una vez con Yamaha". Razón no le falta.

Ahora está por ver lo que Pedrosa es capaz de hacer en esta carrera de Austria como invitado de lujo. Hace quince años que, tras ganar el Mundial de Superbike, al australiano Troy Bayliss le dieron la oportunidad de sustituir a Sete Gibernau (lesionado) y ganó para Ducati en Valencia la última carrera de 2006. Conviene recordar también que en las casi dos décadas que Dani disputó el Mundial de Motociclismo consiguió tres títulos de campeón en 125 y 250, tres subcampeonatos de MotoGP, e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 31 victorias en carreras (54 totales entre las tres categorías que ha competido), 40 segundos puestos y 41 terceros, con 112 podios de 216 grandes premios disputados. A todo ello hay que unir también 49 'poles' y 64 vueltas rápidas. Cuando se retiró era el tercer piloto de la historia con mayor número de podios (153), en una clasificación que encabezaba Rossi (232), seguido de Agostini (159). También le nombraron Leyenda de MotoGP y le pusieron su nombre a una curva del Circuito de Jerez, considerado como la 'catedral' de este deporte. Que le quiten lo 'bailao' y por bailar.

A día de hoy, Pedrosa está entregado en cuerpo y alma para que KTM gane el Mundial de MotoGP, algo impensable para esta marca que era la última cuando él llegó hace tres años, habiendo aceptado defenderla incluso en competición. Algo así, mas tarde o más temprano, bien podría valerle un doctorado en ingeniería. Méritos está haciendo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.