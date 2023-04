Alex Rins: “En Jerez partimos de cero”

Alex Rins, piloto de LCR Honda, llega a Jerez tras una importante victoria en Austin y romper la mala racha de una Honda. Aún así, el piloto español reconoce que en Jerez “partimos de cero, también porque es mi primera vez en Jerez con la Honda. De todas formas, a muchos pilotos les gusta la pista, es un poco diferente a las primeras de esta temporada, es menos ancha. En cualquier caso, intentaremos hacerlo lo mejor posible a partir de mañana”.

Rins tiene claro que este fin de semana tiene trabajo extra: “Tenemos que averiguar cómo adaptarnos para estar siempre arriba. Las Ducati dan una vuelta muy rápida, pero el objetivo sigue siendo el mismo independientemente del resultado”. Eso sí, adelanta que de cambiar de chasis, nada de nada: “Esta mañana el equipo me ha dicho que me dejarían probar el chasis de Mir, pero prefiero quedarme con mi chasis y mi puesta a punto para este GP. Luego veremos en las pruebas ”.

"Tenemos que mejorar la moto, ser capaces de encontrar una buena base y a partir de ahí acercarnos a los de delante, el objetivo siempre es el mismo: mejorar la moto, ganemos o quedemos séptimos", dejó claro el de LCR.

"La carrera de Austin fue increíble, cuando estaba tratando de seguir a Pecco (Bagnaia) me encontré primero y nunca había estado en esa posición con la Honda, cometí algunos errores, pero rápidamente me centré, el ritmo fue muy bueno y logramos la victoria. El viernes en Austin me sentía muy bien y vuelta a vuelta cada vez me veía mejor, apurando la frenada, llegando al ápice de la curva, este será mi cuarto gran premio con la Honda, me estoy adaptando a una moto completamente diferente de la Suzuki. La forma de pilotarla también debe ser distinto, en Austin me di cuenta de que había vuelto mi estilo de pilotaje y aquí espero poder mantener esas sensaciones", zanjó.