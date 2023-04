El dueño del equipo Boé confirma el diagnóstico de David Muñoz: "Se ha roto el calcáneo"

Consternación en el box del equipo BOÉ Motorsports. Pese a la dificultad del momento, tanto José Ángel Gutiérrez Boé, propietario del equipo del que forman parte David Muñoz y Ana Carrasco, como José Luis Cardoso, mánager del piloto de Brenes, no han tenido reparos para atender a los medios que se situaban alrededor del centro médico del Circuito interesándose por el estado del sevillano, que ha sufrido una rotura con desplazamiento del calcáneo de la pierna izquierda tras firmar el tercer mejor tiempo en Moto3.

"La rueda de atrás se ha salido del límite del piano y la caída con esa velocidad... ha sufrido una rotura del calcaneo con un poco de desplazamiento y hay que valorar si las partes blandas están bien y lo más probable es que haya que hacer una operación. Después del TAC nos comentarán los médicos el diagnóstico más exacto", comentaba José Ángel Gutiérrez Boé a pie de clínica.

Una pena porque el sevillano, tras un viernes complicado, había enderazdo el rumbo: "Había dado un paso ya en la mejora de la calificación, que es una asignatura que teníamos pendientes, con lo cual ha sido un gran paso adelante. Es un piloto muy valiente, que aprende y mejora muy rápido, pero esto son las carreras, una montaña rusa y a veces hay mala suerte, pero hay que seguir, es un pìloto con muchísimo talento, un empuje espectacular y esto no lo va a parar, va a salir fortalecido".

Boé "no pensaba" que la caída iba a tener estas consecuencias, aunque "ha sido un impacto fuerte, pero las cosas son así", y ahora sólo les queda valorar cuándo puede reaparecer: "Tendremos que ver, es una persona joven y se recuperan muy rápido, lo tiene que decir el médico, cuántas semanas se necesitan y adaptarnos a las instrucciones que nos den".

Una pena porque David estaba con unas ganas tremendas en la carrera de casa: "Las carreras son así, un error lo tiene cualquiera, es muy jovencito todavía, está progresando muy bien y no se le puede pedir más, sino todo lo contrario, agradecerle el esfuerzo que está haciendo, es un luchador nato y un deportista excelente, a esperar a que vuelva".

Cardoso también lamenta el accidente

José Luis Cardoso, mánager de David Muñoz, también se mostraba apenado tras el accidente del brenense. "Ha sido mala suerte, es una de estas cosas que no te esperas, pero a veces sucede y es la parte negativa de este deporte. David Venía haciendo su trabajo, había conseguido una magnífica vuelta, colocándose tercero en primera fila y como todos los pilotos tienen que seguir empujando, con la mala suerte de sufrir una caída que le ha lesionado. No hay mucho más que añadir, son cosas que pasan, tampoco reprochar, estaba haciendo su trabajo y a veces sale bien y otras veces no".

"He visto que ha sido una caída aparatosa, el contacto con el pie en el asfalto ha sido muy agresivo y aunque es difícil de determinar si hay daño o no, el primer impacto lo recibe el pie y es una parte del cuerpo relativamente frágil, sobre todo cuando se somete a un impacto de ese calibre y a esa velocidad"

"Cuando tienes una situación de este tipo hay un primer momento de acto reflejo de intentar salvar la caída, es algo que todos tenemos. A veces estar sujeto a la moto puede tener incluso consecuencias peores. Estás echado a la suerte".

Con todo, se queda con lo positivo: "Fin de semana de evolución continua, cada vez que salía a pista ha ido mejorando y terminar el gran premio de casa de esta forma no es lo que hubiéramos deseado. Lo único que nos queda es sacar la parte positiva, es un piloto que está ahí, supercompetitivo, ha logrado clasificar en primera línea, cosa que dice mucho de cómo ha mejorado en los entrenos teniendo en cuenta que su verdadero potencial está en las carreras".