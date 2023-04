Honda, Jerez y el reglamento de MotoGP

La brillante y reciente victoria de Alex Rins en el último Gran Premio de Estados Unidos está generando muchas opiniones y teorías, todas ellas diferentes, en función del argumento e interés particular que quiera justificar quien lo emite. En este sentido, la historia te dice que hay que ser prudentes: el triunfo de Austin es lo que es, una gran conquista, eso sí, llena de gran contenido o conclusiones. El significado e influencia de esta victoria puede ser transversal a todo el campeonato, en función del uso y gestión que haga cada una de las partes, es decir, puede alcanzar positivamente tanto al propio piloto, como a Márquez y al Mundial en sí mismo. Ahora bien, no hay que lanzar las campanas al vuelo únicamente como señal de festejo, hay que hacerlo de un modo responsable, e intentando que perdure en el tiempo. Es muy importante, por ejemplo, que Alex pudiese realizar un buen GP en nuestra carrera de Jerez y los siguientes GP.

¿Por qué considero tan importante, si se usa bien, esta victoria? Hace mucho tiempo que todo el mundo se ha entregado al discurso de que Honda sólo podía alcanzar la victoria pilotada por el Grandísimo Marc Márquez, incluso se ponía en duda que el Marc Márquez post lesión fuese capaz de conseguirlo sin recuperar su mejor versión. Por fin tenemos a alguien que se ha salido de la línea general trazada y ha realizado una gesta que tan sólo se le atribuía la posibilidad de hacerlo al Grandísimo Marc Márquez. En sí mismo, este resultado se eleva a ese nivel. Este deporte se construye en torno a gestas heroicas, esta es una. Por si sola corre el riesgo de convertirse en una anécdota, pero si consiguen utilizarla bien, tenemos delante una gesta para que todo el mundo la considere a la altura del Grandísimo Marc Márquez.

Honda tiene la oportunidad de utilizar la victoria en Austin y las declaraciones de Marc en Portugal, reconociendo que viendo los datos de sus nuevos compañeros de marca mejoró del viernes al sábado, para incidir mucho en un discurso interno necesario: "Cada persona que conforma parte de su organigrama se ha de centrar única y exclusivamente en dar el 100% en su propio ámbito". A priori, se da por descontado que esto es siempre así. Nada mas lejos de la realidad, he formado parte de estructuras donde hubo situaciones similares, sobre todo en Ducati 2009-2013, y entiendo que todas las personas que formábamos parte de ese proyecto éramos perfectamente cualificadas, dedicamos esfuerzos donde no se necesitaban. Los matices son los que te hacen competitivos en el deporte de élite, las circunstancias cuando eres competitivo son las que te convierten en campeón. El verdadero objetivo a garantizar siempre es ser competitivo, nosotros no lo conseguimos. Veo ciertos paralelismos con Ducati de la época. Eso sí, en Honda los veo desde fuera. Y es indispensable en este tipo de situaciones acometer cambios de dinámicas de trabajo, para ello hay que ser muy pragmático y tener la capacidad de separar lo profesional de lo personal. Eso obliga a que piezas del equipo suban y bajen, entren y salgan, sin cuestionar las capacidades profesionales de los que tengan que bajar o salir.

La lesión de Marc Márquez hasta el momento nos ha privado de volver a disfrutar del propio Marc. Le necesitamos al 100%, pero creo que sobre todo ha restado mérito a los logros conseguidos por sus compañeros de oficio. De un modo desafortunado, se ha menospreciado en algunos casos las grandes virtudes y habilidades de todos los pilotos que conforman la parrilla, básicamente argumentando que no estaba el líder en pista. A nivel de gesta heroica y de relevo en el trono es siempre más reconocida cuando se hace con todos los protagonistas en pista, esto es así. Si Rins consigue ser regularmente competitivo habrá conseguido algo que en los últimos años tan sólo ha hecho el Grandísimo Márquez con una Honda.

En el deporte de élite, el ganar se convierte en una sustancia vital, necesaria para seguir adelante, pero cuando no la tienes, te hundes. El día que la pruebas no puedes vivir sin ella, se convierte en una obsesión, cuando ganas crees que estás muy por encima del resto, pero cuando no lo haces te sientes a años luz. Es una visión muy distorsionada de la realidad, cuando ganas no eres mejor que el resto y cuando pierdes tampoco peor, siempre te has de concentrar en ser competitivo. Honda puede aligerar la necesidad de victoria de Marc usando positivamente esta de Rins. Marc necesita aligerar la mochila que lleva desde su caída de Jerez 2020. Él sólo no sacará peso, es obligatorio que la gestión deportiva trabaje en esa dirección, Marc cree que necesita ganar, pero realmente necesita ser competitivo, ese camino seguramente es diferente al que recorrió cuando llegó a la categoría.

Jerez pone ahora a prueba el impacto emocional de la victoria de Austin. Solemos decir que en Jerez empieza el Mundial. Es un circuito que menos una recta muy larga requiere de todas las virtudes de una moto para ser competitivo: agilidad, estabilidad, agarre… Si Honda gestiona bien la situación y consiguen ser competitivos podrán mejorar en todos los ámbitos. Para ello requiere de una gestión deportiva excepcional, la técnica será la consecuencia, en algunos casos un medio. El campeonato está en un momento de cambio importante, como todos los ámbitos de nuestra vida. En los últimos años han desaparecido rostros muy importantes de la parrilla de MotoGP, boxes e incluso despachos. Los cambios generan incertidumbre y no todos estamos preparados, nos rebelamos, desmerecemos lo que no conocemos… todo para justificar que no queremos aceptar que las cosas van adelante y si te paras, te quedas. Un rayo no hace verano, pero podemos decir que finalmente otro ha ganado con esta Honda, veremos si se 'convierte en verano'. Ojalá Marc recupere su forma física lo antes posible y vuelva a ser competitivo en esta nueva época.

Creo que estamos asistiendo a un campeonato muy diferente, el número de puntos en juego así lo indica. En estas primeras carreras se ha generado mucha incertidumbre, algo muy interesante para el aficionado. Me gusta mucho el formato, porque suceden cosas, creo que los incidentes y lesiones no son relativos al formato, sí a las circunstancias en muchos casos inevitables. Estamos tan sólo delante del inicio, hay cosas a ajustar. Creo que deberían replantear las posiciones en parrilla, las motos aerodinámicamente son algo mas voluminosas, con los apéndices aerodinámicos y generan mucho aire sucio, los primeros compases de las carreras son más difíciles de gestionar para los pilotos. Esas mismas evoluciones aerodinámicas invitan a que se replanteen las infraestructuras de los circuitos, las motos ya no hacen las trayectorias que hacían en algunos casos. Premiaría los récords de pista en entrenos, carreras e incluso las vueltas lideradas… sería bonito que siempre sucedan cosas. Técnicamente habría que introducir la posibilidad de una evolución de la especificación de motor. Tenemos muchos más puntos en juego, a mitad de año reconduciendo el proyecto tendrías más posibilidad de remontada. Mas carreras significan mas oportunidades, pero cuando las cosas no van bien, cuando tienes una carencia técnica, se pueden convertir en eternas.

Les recomiendo que pasen y vean el espectáculo de MotoGP en la casa de los sueños: Jerez.

(*) Juan Martínez, técnico con 27 años de experiencia en MotoGP, que en su día ayudó a conquistar títulos a Doohan y Rossi, trabajó también para Hayden y Gibernau, entre otros. Es comentarista de grandes premios en DAZN y director de la empresa Andreani MHS (importadora de suspensiones Öhlins).