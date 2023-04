La fan de Márquez que da el sí quiero a su novio en el Circuito de Jerez

El Circuito de Jerez ha sido testigo de innumerables gestas deportivas a lo largo de sus 38 años de historia, pero no sólo en la pista están las emociones a flor de piel. Multitud son los pilotos que eligen la pelousse de las curvas Nieto-Peluqui cuando se les pregunta por el lugar de todo el Mundial dónde más sienten a la afición.

Esa zona del trazado jerezano tiene vida propia, miles de aficionados acuden a esa cita anual, casi sacrosanta, para disfrutar del espectáculo que ofrecen los mejores pilotos del mundo, por los que algunos sienten devoción.

Si la 'pelousse' hablara... tendría para contar miles de historias. Y una de ellas se ha producido este viernes de Gran Premio de España de MotoGP. Los protagonistas son Rubén y María, una pareja de jóvenes que se ha cruzado media España -de Guadalajara a Jerez- para asistir a su primera carrera de motociclismo.

Hasta ahí, nada fuera de lo normal, hasta que durante el primer entrenamiento de MotoGP, Rubén se ha arrodillado ante su novia, ha sacado una 'cajita' y le ha pedido matrimonio, celebrándose en la pelousse como un gol del Real Madrid en la final de la Champions.

Es la primera vez que esta pareja viaja hasta Jerez para disfrutar del Gran Premio de España. Ella, una declarada fan de Marc Márquez, ha mitigado, y con creces, la decepción que ha supuesto la baja del octacampeón. Así relata María el momento de la pedida: "No me lo esperaba. Media hora antes le estaba diciendo que estaba superraro y que me estaba ocultando algo, lo notaba supernervioso. Y cuando me lo ha pedido ha sido muy emocionante, para recordarlo todo la vida".

Los dos enamorados pusieron rumbo a Jerez el jueves en una furgoneta camperizada, llegaron a las inmediaciones del Circuito a las tres de la mañana y a temprana hora ya estaban en la pelousse, donde Rubén tenía guardada la gran sorpresa a María: "Mi chica ha perdido a sus padres en los dos últimos años, es muy motera, superfan de Márquez aunque la veas con la camiseta de KTM, y me dije "aquí se lo tengo que pedir" porque es lo que más le gusta del mundo".