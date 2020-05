En 250cc comenzaba a despuntar el ahora jefe de equipo del Repsol Honda Team : "En esta cilindrada, la más numerosa en participación, habría que destacar especialmente la actuación de Alberto Puig, un 'novato' casi en el mundo de las motos que ha sabido estar a la altura de los mejores y ha conseguido colarse en el puesto 8º, lo que no está nada mal para empezar, sobre todo porque en las tandas de entrenos Cavestany y él han rodado en plan de equipo y esa no es la manera de hacer los mejores tiempos. Para atrás se mira si se va el primero, pero en todo caso, el de delante jamás puede doblar a un piloto si las cosas se hacen bien. Habrá que esperar, de los dos, mejores resultados" en las carreras.

El Circuito, "un prestigio tremendo para Jerez en el mundo del motor"

El director de carrera del Campeonato de España de febrero del 87 fue Francisco Gil, de la Federación Española, y alababa "las facilidades que te aporta un circuito como este, que es extraordinario, increíble. Para una persona como yo, que vengo de Barcelona, el montaje de este circuito es increíble, te facilita la faena completamente". Preguntado por lo que podía darle el circuito a la ciudad de Jerez, Gil adivinó el futuro que ya es presente: "No cabe duda que un prestigio tremendo en este mundo del motor. En este momento, el deporte del motor es el tercero en este país y se quiera o no, el que canalice esto será un centro de atención para el resto del estado". Y de la competencia con Cataluña, negó que Jerez fuese un lunar para los catalanes: "No, nosotros tenemos una envidia sana, de ver que ha habido gente capaz de levantar esto, y nos da un poco de pena el que con todo lo aficionados que nos creemos que somos en Cataluña, no hayamos sido capaces de hacerlo".