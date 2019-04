Macron bajará los impuestos ante la presión social

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que en lo que queda de mandato no se cerrarán más hospitales ni escuelas en Francia "sin el acuerdo" de los alcaldes. "Esto no quiere decir que no habrá que reorganizarlos, pero son indispensables. Esto quiere decir que no habrá más cierres", ha explicado Macron en la rueda de prensa convocada este jueves en el Palacio del Elíseo para explicar las reformas que quiere impulsar para frenar el descontento social, capitalizado por los chalecos amarillos. Sus recetas incluyen una rebaja de impuestos para las clases medias y una mejora de las pensiones.

Asimismo, Macron ha explicado que en mayo el Ejecutivo presentará "una profunda reforma de la Administración" destinada a desplegar a más funcionarios sobre el terreno y a suprimir puestos en la Administración central. A juicio del presidente, "no hay suficientes personas en el terreno" para "aportar soluciones".

De hecho, ha abogado por una "descentralización" en los territorios que deberá estar lista "en el primer trimestre del 2020". Esta descentralización deberá "adaptarse a cada territorio" y percutir sobre "la política de la vida cotidiana"; en concreto, sobre el alquiler, el transporte o la transición ecológica.

Macron también ha anunciado una reducción "significativa" del impuesto sobre la renta, una medida que implementará suprimiendo "algunas lagunas fiscales" y con "la necesidad de trabajar más".

"Yo no quiero aumentar los impuestos y quiero bajadas para aquellos que trabajan al reducir significativamente el impuesto sobre la renta", ha añadido.

Aun así, reforzó su intención de continuar las reformas y rechazó algunas de las principales medidas reclamadas por los chalecos amarillos, empezando por volver a activar el impuesto sobre la fortuna (ISF), medida que descartó de nuevo.