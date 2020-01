'Animaladas' jerezanas en el programa '¡Boom!'

El pintor jerezano Juan Ángel González de la Calle vuelve a estar presente en el programa ‘¡Boom!’ de Antena3. Y lo hace a través de los diseños de sus peculiares camisetas. Si hace unas semanas el historiador jerezano Manuel Romero Bejarano, del grupo concursante 'Los dispersos', mostraba un “mono sabio con un monóculo” en su camiseta a modo de lienzo, este martes enseñaba un burro, y otro de sus compañeros, Miguel Ángel Gómez, llevaba un mapache.

Se trata de una de las “muchas ocurrencias” que tiene el pintor, aunque no es la primera vez que pinta sobre una camiseta. “Lo hago por divertirme, no tiene una función comercial. Es pintar como si fuera sobre lienzo. Es un regalo que les hago para que lo luzcan en el programa, el único problema es que no se pueden lavar, así que sólo se la podrán poner una o dos vez y luego tendrán o que enmarcarla o colgarla o guardarla, si quieren", asegura González de la Calle.