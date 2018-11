Antonio Blanco Tejero, escultor de músicas

El músico jerezano Antonio Blanco Tejero presentará el próximo 2 de diciembre, en la biblioteca de Extremadura en Badajoz, su obra para flauta en Do, piano y violonchelo ‘Escultura de un lamento’, con la Ensemble NeoArs Sonora.

En esta obra trata de “esculpir” una respiración apenada profundamente, un llanto interior que se revuelve con cada aliento deseando encontrar el desahogo en forma de quejío. “A diferencia de otras obras que he compuesto, el concepto de ‘escultura sonora’ está más arraigado que nunca. He proyectado la obra a partir de cuatro grandes bloques, cuatro hondas respiraciones, hasta llegar a su conclusión mediante procesos donde el modelaje, la disposición de los volúmenes, las secciones, el cincelar, el agujerear, reponer, pulir, etc., han cobrado sentido en un arte distinto al de la escultura pero idéntico en su concepción inspiradora”, describe el autor.

Este es uno de los proyectos que tiene a la vista tras su regreso meses atrás de una residencia artística en la Real Academia de España en Roma, beca que otorga el Ministerio español de Cultura para diferentes proyectos y disciplinas. De hecho, el próximo 10 de mayo llevará a la Real Academia de España en Roma la obra para voz sola ‘El rapto de Proserpina’ con la mezzosoprano Virginia Guidi. “Se trata de representar mediante el canto y la declamación el violento momento en el que Proserpina es secuestrada por Plutón según la mitología romana y llevada con él a los infiernos. No es sólo un recital a voz sola, la puesta en escena de rigurosa simplicidad será fundamental para la mejor asimilación por parte del público de los sentimientos experimentados por la diosa durante su rapto, desde el mayor repudio y enfado hasta la desesperanza y aceptación”.

Su trabajo multidisciplinar también toca el cine. Blanco se ha encargado de la dirección, guión y banda sonora del cortometraje ‘Don’t touch’, con la co-dirección de Máximo Huerta. Es el tercer cortometraje que dirige, en el que refleja el sentimiento de pertenencia reprimido por el desamor. “Todo lo que antes era tuyo y se te regalaba con alegría, hoy se te niega. La búsqueda tímida unas veces y visceral otras de un amor acabado se hace metáfora en una mano masculina que divaga por la ciudad presagiando que su femenina mano compañera ya no le corresponde. Una película onírica y de cotidiana sencillez repleta de poesía en imágenes que danzan al ritmo de una música que deambula a ninguna parte, llevando al espectador al sentimiento angustioso de abandono”.

Antonio Blanco Tejero (Jerez, 1979) se forma como compositor y escritor (desde 2006) en el extranjero, principalmente en Italia, Latinoamérica y Estados Unidos. Posee el Título Superior de Composición en el Conservatorio Superior de Sevilla; Máster en Composición Contemporánea en el Conservatorio G. Verdi de Milán; Master de Formación de Profesorado de la Universidad Internacional de Valencia, es director de Orquesta y Coro, pianista, escritor y director de obras de teatro musical y director, guionista y compositor de bandas sonoras de los cortometrajes ‘Gesten’, dirigido junto al director Alberto Díaz; y ‘Roma: 3 variazioni’, junto al fotógrafo José Guerrero; además del mencionado ‘Don’t touch.

Posee diversos premios internacionales de composición y ha sido artista residente (pensionado-becario) en prestigiosas instituciones como la Real Academia de España en Roma 2015-16, Creadores Iberoamericanos en México por el FONCA o la MacDowell Colony en Estados Unidos en 2018.

Actualmente trabaja en diversos proyectos audiovisuales y recibe encargos de composiciones musicales del Centro Nacional de Difusión de Música (CNDM) de obras de estreno para el 2018-19 y proyectos de bandas sonoras para cortometrajes y documentales. Asimismo escribe obras de otros géneros musicales como el jazz para La Resistencia Jazz Ensemble y diversos artistas flamencos de Jerez.