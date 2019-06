Tras dos años de retiro personal, en los que cumplió su sueño de ser madre, Pastora Soler grabó ‘La Calma’ en 2017. Un trabajo producido por Pablo Cebrián en el que la cantante mimó cada canción, cada nota, cada detalle para que el público que la estaba esperando recibiera lo mejor de ella. Con él ha conseguido ser número 1 en las Listas Oficiales de Ventas y ha alcanzado la certificación de Disco de Oro. Con las canciones de este disco y sus grandes éxitos ha recorrido más de 60 escenarios españoles en su gira ‘La Calma’ con la que ha colmado todas las expectativas de sus seguidores, y que este verano visitará el 11 de agosto el VI Tío Pepe Festival, en las Bodegas González Byass.

–¿Qué le parece actuar en un espacio tan peculiar como las bodegas González Byass dentro del VI Tío Pepe Festival?

–La verdad es que me encanta, estoy muy ilusionada desde que me lo dijeron. Me encanta volver a Jerez que con esta gira no habíamos ido, e ir a un festival que está cogiendo tanto caché y compartir cartel con tantas estrellas y cantar entre estas bodegas pues es un regalo.

–¿Tendrá oportunidad además de disfrutar de algunas de las Cenas de las Estrellas?

–Pues la verdad es que no lo sé porque a finales de junio iniciamos la grabación del nuevo disco y según un poco cómo vayamos de tiempo. Yo espero que sí.

–¿Qué verán los espectadores el 11 de agosto en La Tonelería?

–Pues vamos a retomar la gira que terminamos en marzo, ‘La Calma’, que me ha llevado casi dos años por toda España y que este verano viene a parar a festivales especiales en los que no había estado. Habrá canciones del disco ‘La Calma’, de trabajos anteriores, y algo de raíz, de copla y de bulerías, aunque estar en Jerez me da algo de respeto cantar bulerías. Y precisamente Jerez, que es el primer concierto de agosto y ya tendré parte del disco nuevo grabado y algún single, pues a ver si puedo hacer algún adelantito.

–Eso, ¿habrá sorpresas, artistas invitados?

–De momento no sabré hasta que no retomemos un poco la gira el 6 de julio y empecemos a ensayar. Pero me encantaría. Me has dado una idea (ríe).

–Asegura que ha mimado mucho el disco ‘La Calma’, casi tanto como a su hija.

–Pues sí, la verdad es que sí, llegó en un momento muy especial por retomar mi carrera por aquel parón, así que ha sido muy mimado, muy deseado y muy cuidado. Ya lo veo con la distancia desde que nació y lo cierto es que me ha dado mucha satisfacción y muchos momentos muy especiales. Por eso, después de cerrar gira en marzo, decidimos volver a salir un poquito en verano y rematar todo eso bonito que ha pasado con el disco.

–¿Cuándo se decidió a regresar a los escenarios con ‘La Calma’?

–Bueno, fue un poco un camino de volver a retomar esta vocación que tengo desde pequeña, así que después de todo ese parón, después de ser madre y de seguir el instinto de mi llamada interior, pues poco a poco fuimos construyendo ese disco y la verdad es que ha ido todo muy bien.

–¿Qué espera ahora del mundo de la música con este regreso?

–La verdad es que no espero nada porque esta última etapa es rematar un poco la faena después de tres años desde que salió el disco ya, y he podido comprobar el cariño de la gente. Ahora mismo estamos afrontando una nueva etapa porque sacaremos disco en septiembre u octubre. Ahora estoy de vuelta de todo aquel tiempo alejada de los escenarios y es como un nuevo comienzo, una nueva etapa y estoy en ello.

–¿Y del público?

–Tengo un público muy bonito que va desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores, y a veces vienen a verme familias enteras, porque me han conocido desde mis comienzos con la copla y también se ha ido apuntando público nuevo. Y ese público fiel que me sigue a los conciertos, es lo mejor que le puede pasar a un artista. Y espero que sea así siempre, tener a ese público cariñoso, que me recibe con los brazos abiertos.

–En la grabación del nuevo disco, ¿qué retos tiene?

–La verdad es que estoy de lleno en la grabación del disco, que es un nuevo sueño lleno de retos. Nuevas oportunidades que no hay que darlas por hechas. Estoy muy contenta con la selección de temas, del repertorio y habrá alguna colaboración que aún no puedo adelantar porque no está confirmada del todo. En global, hacer un nuevo disco ya de por sí es un sueño.

–¿Habrá algún ritmo nuevo?

–Pues compuse un tema con artistas mexicanos que vinieron a España y que además en este disco me aventuré a hacer con otros autores y ha sido una experiencia muy bonita, con un ritmo que está súper de moda. Estoy un poco en duda pero cuando se termina de hacer un disco entero y se ve la esencia que coge y la personalidad, un disco con maduro, con mucha letra y mensaje, pues quizás me deje ese ritmito para otro momento de mi vida.