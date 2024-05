Diamond Dogs en Jerez: ¡que vienen los suecos!

La banda sueca Diamond Dogs, uno de los estandartes del rock escandinavo de las tres últimas décadas, actuará la noche de este lunes 27 de mayo de 2024 en la sala La Guarida del Ángel de Jerez de la Frontera.

El combo liderado por los miembros fundadores Sulo Karlsson y Henrik 'The Duke Of Honk' Widen está de gira en nuestro país por el 30 aniversario de su fundación en la localidad sueca de Katrineholm, a principios de los años 90.

La actuación de Diamond Dogs en Jerez, nombrados así en honor al octavo álbum de estudio de David Bowie, será la sexta parada de una de gira de doce citas por todo el territorio nacional en la que tan sólo se incluyen dos noches en Andalucía: Granada y La Guarida del Ángel.

Como regalo por el trigésimo cumpleaños de su nacimiento los suecos, que comparecerán con la siguiente formación: Sulo Karlsson (voz), Henrik 'The Duke Of Honk' Widen (teclados), Stefan Bellnäs (bajo), Robert Damberg (segundo guitarra), Federico de Costa (batería) y Lars-Åke Karlsson (guitarra solista), tocarán de cabo a rabo su celebrado LP 'Too Much Is Always Better… Than Not Enough' del año 2002.

Concierto de Diamond Dogs en Jerez

Donde: Sala La Guarida del Ángel (Calle Porvenir, 1)

Hora: 21:30 horas del lunes 27 de mayo de 2024

Precios: 20 euros anticipada en el portal de venta de entradas Mutick (2,40 euros en gastos de gestión) y la tienda de discos Mala Música (Calle Medina, 10). 25 euros en taquilla.