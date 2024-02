El jerezano Daniel Sánchez López impartirá un curso de dirección de fotografía en la UCA

La Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz (UCA) organiza del 19 de febrero al 1 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 horas, y en el edificio Constitución 1812 de Cádiz, un nuevo módulo sobre Dirección de fotografía de cine (cinematography).

El servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura organiza esta actividad, bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y de la Fundación Unicaja.

Daniel Sánchez López (Jerez, 1981) será la persona que imparta este curso, en el que se aborda el aprendizaje de forma distinta: la geometría de la iluminación con respecto a la cámara y los actores se aprende a través de rodajes de escenas cortas realizadas por el propio alumnado.

Poco a poco, se desvelarán (y se saltarán) las normas del audiovisual: composición, puesta en escena, diseño visual, y todo a partir de la práctica y el análisis de escenas escritas por las/los participantes y que se rodarán como parte del workshop en exteriores e interiores.

Extenso currículum del jerezano Daniel Sánchez López

El jerezano Sánchez López estudió Cine y Artes Visuales en Chapman University, Cornell University, Reino Unido y España, gracias a becas como la de La Caixa. Le encanta compartir lo que sabe en talleres y clases magistrales para instituciones como FTII (Film and Television Institute of India), Chapman University, University of California Irvine, NYFA en EEUU, Sanjan Institute en Lahore, EUSA o la Escuela de Cine de la UCA, así como en festivales de cine. Su trabajo foto/vídeográfico también se exhibe en espacios expositivos con series como #rituals, Río de Cenizas, Transmisión o Proyecciones.

Con tres premios de la Academia del Cine de India, su trayectoria profesional se refleja en películas como Mahanati (The Great Actress), The Journey Within Coke Studio, o HEAL, en proyectos publicitarios y videoclips que ha dirigido para T-Series, Samsung, Estrella Galicia, o Yash Raj Films y en documentales como @buddhistandqueer: Del Sari a la Túnica.