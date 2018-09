Los discos que cerrarán el año

Madonna y Rihanna protagonizarán los últimos lanzamientos musicales de 2018 en unos meses en los que Rosalía, Springsteen y posiblemente Alejandro Sanz también regresen con nuevos trabajos.

El primer lanzamiento destacado llegará el 7 de septiembre de la mano de Paul McCartney con Egypt Station, primer álbum de temas inéditos en cinco años, que se publicará el mismo día que lo nuevo de Paul Simon (In The Blue Light) o Lenny Kravitz (Raise). Rod Stewart (Blood Red Roses) o Suede (The Blue Hour) serán otros lanzamientos de septiembre, un mes en el que también habrá nuevo trabajo de David Guetta y en el que Cher editará Dancing Queen, con canciones de ABBA.

El calendario de lanzamientos por las multinacionales sólo deja ver por el momento hasta finales de octubre, plazo en el que se irán escalonando los álbumes de Cat Power (Wanderer, con dúo junto a Lana del Rey), Echo & the Bunnymen (The Stars, The Oceans & The Moon) o Elvis Costello & The Impostors (Look Now).

En el aire queda la salida al mercado del decimonoveno disco de estudio de Bruce Springsteen, que carece de título oficial pero del que se sabe que su sonido está influido "por la música pop que se hacía en el sur de California en los años setenta a lo Burt Bacharach". Y aunque no hay tampoco una fecha de salida, Madonna y Rihanna sí han confirmado que estrenarán sus nuevos discos antes de que acabe 2018. El de la "ambición rubia", quien acaba de cumplir 60 años, estará muy influido por su actual residencia en Lisboa, mientras que el de la artista de Barbados podría ser doble: un disco más pop y otro más experimental sobre sus raíces caribeñas.

Los británicos Muse han emplazado a sus seguidores a noviembre para disfrutar de Simulation Theory, en el que parecen dispuestos a seguir sorprendiendo con su incursión en una vía más electrónica, a la espera de que Vampire Weekend ofrezca más detalles sobre un álbum que, según ellos, está ya prácticamente empaquetado.

Respecto a los lanzamientos nacionales, dos de los discos estrella probablemente sean los de los superventas Manuel Carrasco (sin fecha ni nombre) y Malú, cuyo Oxígeno verá la luz en septiembre, adelantándose a su gran amiga Vanesa Martín, que también volverá al mercado esta temporada. No está asegurado que Alejandro Sanz entregue antes de 2019 su duodécimo álbum de estudio, en el que lleva enfrascado desde el pasado enero y del que acaba de grabar su primer sencillo.

Del mismo modo, se mantiene el secreto en torno a los debuts discográficos de los triunfitos, especialmente de Aitana, que con el sencillo Teléfono se convirtió en la gran revolución mediática del verano. Muy esperada igualmente es la fusión de pop, flamenco y hip hop de El mal querer de Rosalía tras sus primeros sencillos, Malamente y Pienso en tu mirá, recomendados incluso por las Kardashian y objeto de un inusitado interés que podría convertir el álbum en el disco español del año.