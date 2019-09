Con esos ojitos que me vuelven loco...

Frente a frente, los personajes miran al espectador. Sin juzgar un ápice, mantienen la mirada transparente hasta que el observador se ‘monta’ su historia y sigue su paseo por la sala. Sucede en el espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’, que este jueves inauguró la exposición ‘Pintura de Pepe Cano’, y que se podrá visitar hasta el 10 de octubre. Colorido potente, de pies a cabeza, 15 obras de reciente creación que hablan directamente a los ojos. “Personajes que tienen mucha expresividad en la mirada, dicen mucho con ellas. Ojos claros, verdes y azules, que me parecen más plásticos. Para mí la mirada en el cuadro lo debe decir todo”, asegura el autor.Una cita a la que acudió el delegado de Cultura, Francisco Camas; el comisario de la sala, Bernardo Palomo; el director de este Diario, Rafael Navas, y el propio autor.

Rafael Navas dio la bienvenida a los asistentes, “a una nueva temporada de este espacio, que ya suman once”, a la vez que agradeció a Bernardo Palomo su labor como comisario de este espacio. El director de este Diario auguró “una próxima temporada con un menú muy variado, para todos los gustos”.

Para Bernardo Palomo, el lenguaje artístico de Pepe Cano “goza de una gran personalidad, habiendo creado una particular iconografía donde se recrea una humanidad mediata pero muy reconocible”. “Los personajes de Pepe Cano –añade– provocan sentimientos encontrados, acentúan los ejercicios extravagantes de la sociedad, son entrañables a la par que enigmáticos, portan elementos extraídos del entorno que aumentan ese dispar realismo donde la ironía juega un papel importante”. Bernardo Palomo dedicó la inauguración al gestor cultural Manuel Alés, que falleció, tal día como ayer, hace 17 años.

Pepe Cano dio las gracias a Diario de Jerez por brindarle este espacio para exponer su obra, “en una ciudad a la que yo le tengo un especial cariño” y deseó que los asistentes disfrutaran de la muestra. “A veces me pongo detrás del público para escuchar lo que opinan, cómo conectan con la pintura, y en ocasiones lo que dicen no tiene nada que ver con lo que yo pretendía, y eso me gusta, me sorprende. Son personajes que miran directamente y muchos de ellos están sacados de la calle, y cosas que pasan desapercibidas porque además de ver hay que mirar, detenerse”.

Francisco Camas destacó la apuesta por la cultura en la ciudad que hace la sala ‘ArteaDiario’ y propuso un brindis por la continuidad de este espacio muchas temporadas más.

Al terminar la presentación se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ y que ofreció el jerezano Jesús Rubiales.