Hay vascos y catalanas que se creen mejores y por eso son racistas. El partido de Puigdemont representa a la ultraderecha nacionalista más rancia, pero deambula cómodamente entre socialistas, con tal de sacarles las túrdigas. Cuando se fundaron los de la Izquierda Republicana de Cataluña mandaban a sus juventudes con las formas y postulados de Mussolini. Lo propio de un partido de izquierda.

Sabino Arana retrataba su racismo y homofobia con afirmaciones como esta: ‘El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español o no sabe andar, o si es apuesto, es tipo femenino”.

Pero no les va mal. Aunque racistas y xenófobos saben lo que quieren y lo consiguen, sin mentir. Igual sea el momento de copiarles. En Andalucía sería fácil. Bastaría con una Ley autonómica de desconexión y con la declaración unilateral de independencia por parte de Moreno Bonilla. En un mes, a lo sumo, nos habríamos quitado de encima el pesado yugo del gobierno en funciones. Y para darle un toque pintoresco podríamos buscar un relator internacional que velara por la pulcritud del proceso de desmembramiento. Quizás el Papa Francisco, que es del gusto de las izquierdas y adora lo español. Todo legal o ‘amnistiable’.

En esta emulación queda el tema de los dineros. No cabe duda que España tiene una importantísima deuda histórica con Andalucía. No en vano ha sido durante siglos la proveedora del servicio doméstico y de los trabajos más duros y denigrantes de las prósperas Vascongadas y Cataluña. A costa de la miseria en Andalucía o Extremadura, esos otros territorios multiplicaron su renta per cápita y jugaron a ser mas europeas y de andares más apuestos, como decía Arana.

Creo que con veinticinco ‘billones’ de euros quedaría Andalucía compensada de haber sido la chacha española. Una vez independientes y cobrados sería posible un proceso de reconquista cultural de la vieja Hispania, ahora de abajo hacia arriba. Una nuevo andar quijotesco.