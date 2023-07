En el debate entre el actual presidente del Gobierno Sr. Sánchez, y el candidato Sr. Feijóo, de la semana pasada, apareció el tema de la quiebra de la tercera entidad financiera de España, Caja Madrid. Se acusó al sr. presidente del Gobierno, de la quiebra de la entidad financiera, y no es cierto. Yo era militante en CC.OO. en el sindicato de entidades financieras y tenía información de la situación. Un afiliado a CC.OO., a título personal, elegido por los impositores de la caja, formaba parte del “gobierno” de la entidad. Mayoritariamente en el consejo de administración y otros organismos internos, tenía mayoría el PP de Madrid. Entre Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, tenían una lucha a muerte para sustituir al presidente sr. Blesa.

Rodrigo Rato fue nombrado como presidente por Mariano Rajoy, pero la situación estaba muy deteriorada. El sr. Aznar también estaba en el lío, pero no imputado. Muchos de sus dirigentes, 33, fueron imputados por la Audiencia Nacional.

Así que al presidente Sánchez no se le puede inculpar de la quiebra de Caja Madrid. Muchos de los inculpados han terminado en la cárcel. Pero la mentirosa acusación sobre el “sanchismo”, es falsa, pero junto a otras se vuelcan como cascada en el debate televisivo. La mentira como instrumento político es bajo, pero algo queda en la memoria del oyente. Es el estilo de Trump, mentir envuelto en un discurso emocional, que penetra en el subconsciente del pueblo sencillo. ¡Váyase sr. González, Sr. Zapatero, Sr. Sánchez”. No, Señora Gamarra, en política no vale todo.