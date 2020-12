El Circuito de Jerez cumple 35 primaveras

Cumplir años carece de importancia, porque el paso del tiempo es sólo una anécdota recurrente. Los relojes que avanzan como la edad, son simples fórmulas de cálculo. La vida, en cambio, debe medirse por la emoción no aritmética de disfrutarla, asumiendo que lo importante no es cumplir, sino vivir segundos, minutos, días, meses y años... Allá cada cual, pero en lo que a mí respecta, cuando observo la última hoja del calendario, como ahora toca, celebro que el Circuito de Jerez se mantenga inalterable tras tres décadas y media. Si le sumamos este particular 2020, son ya 35 las ‘primaveras’ acumuladas por el trazado andaluz, que inaugurado el 8 de diciembre de 1985, sigue agrandando su épica con sucesivas e inolvidables jornadas de gloria, dignas de atesorar en nuestra memoria colectiva.

Mucho ha llovido y más se ha corrido desde aquella primera prueba, celebrada sobre un circuito distante del que observamos actualmente. Por aquel entonces, no se habían construido aún la mayoría de instalaciones, ni los 40.000 aficionados que presenciaron su inauguración, con una competición automovilística, podían imaginar que algún día habría un platillo volante sobre la recta de meta. Fue a partir de 1986 cuando los récords deportivos y turísticos se sucedieron a velocidades de vértigo. Ese mismo año Jerez recuperaba para España la Fórmula 1, gracias a un trazado permanente que aumentó sobremanera la fama internacional de su ciudad y, más aún, desde que en 1987 se organizó el primero de los 35 Grandes Premios de Motociclismo que se han disputado ya en la reconocida como Catedral de las dos ruedas. Méritos ha hecho para ello. Que se lo pregunten si no a los otros tres circuitos construidos en nuestro país tras ese boom jerezano.

Huelga decir que este 2020 sería mejor olvidarlo, pero lejos de cerrarse a cal y canto, el Circuito de Jerez Ángel Nieto acogió a mediados de julio las dos primeras pruebas del Mundial de MotoGP en plena pandemia y rozando los sesenta grados sobre el asfalto. Sin público en las gradas, la Torre Tío Pepe dio fe para la historia. Y que no deje de hacerlo…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.